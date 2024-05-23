Фанат показал концепт ремейка четвертой части Tomb Raider с Анджелиной Джоли и Кристофом Вальцем

Фанат с ником LorenzoCGI продемонстрировал, как может выглядеть ремейк Tomb Raider: The Last Revelation на Unreal Engine 5. Однако художник создал только трейлер, так как не собирается полностью делать игру. Фанат лишь хотел отдать уважение оригиналу, продемонстрировав свое видение на главную героиню.
В версии фаната роль главной героини досталась Анджелине Джоли, а профессора Вернера фон Кроя — Кристофу Вальцу. Недавно инсайдер сообщил что в разработке находится новая часть игры, действия которой будут происходить в Индии, а также действия новой Tomb Raider разворачиваются в регионе, напоминающем Индию и ее культуру.
Лара Крофт узнает, что недавний катаклизм открыл для многих тайны древних руин времен императора Ашока. Героиня стремится сохранить артефакты прошлого, однако на ее пути встает таинственная организация, с которой она уже не сможет справиться в одиночку.
Скриншоты концепта :
Неплохо так то ...
ну зайди ты в настройки, включи DLSS, видно же что подлагивает
Почему у неё лицо, как будто она с детства бухала? Автор ролика, похоже, хочет быть в тренде)
Но в реале будет так
Лара связана, приезжает злодей...я знаю, что будет дальше и где этот ролик можно посмотреть)
Добротно
красивее чем джоли получилась. супер
шикарно, оч.жаль что в такое мы не поиграем..
Никогда не любил фанатские ролики - концепты, как говорится "Не делай этого, не давай мне надежду".
Да какая с этой Джоли Лора Крофт?) Джоли вся бледно-тонкая нежная субтильная) Крафт должна быть мясистенькой и крепко-сбитой.
Смысле? Чувак не кино снимает, а просто игро-требют сделал, как дань уважения уже ставшей классики. Анжелина Джоли первая киношная Лара и на мой взгляд получше была чем последняя Викандер
Анжелке под 60. Какая Анжелка // Александр Ковалёв