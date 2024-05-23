Фанат показал концепт ремейка четвертой части Tomb Raider с Анджелиной Джоли и Кристофом Вальцем

Фанат с ником LorenzoCGI продемонстрировал, как может выглядеть ремейк Tomb Raider: The Last Revelation на Unreal Engine 5. Однако художник создал только трейлер, так как не собирается полностью делать игру. Фанат лишь хотел отдать уважение оригиналу, продемонстрировав свое видение на главную героиню.

В версии фаната роль главной героини досталась Анджелине Джоли, а профессора Вернера фон Кроя — Кристофу Вальцу. Недавно инсайдер сообщил что в разработке находится новая часть игры, действия которой будут происходить в Индии, а также действия новой Tomb Raider разворачиваются в регионе, напоминающем Индию и ее культуру.

Лара Крофт узнает, что недавний катаклизм открыл для многих тайны древних руин времен императора Ашока. Героиня стремится сохранить артефакты прошлого, однако на ее пути встает таинственная организация, с которой она уже не сможет справиться в одиночку.

Скриншоты концепта :