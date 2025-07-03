Релиз хоррора Total Chaos перенесли на конец года

Атмосферный хоррор Total Chaos от Trigger Happy Interactive выйдет на ПК в Steam в четвёртом квартале 2025 года. Первоначально запущенный как отмеченный наградами мод для Doom 2, проект был полностью переработан и перестроен как полноценная отдельная игра. Теперь игроков ждёт клаустрофобное путешествие в полуразрушенную крепость Форт Оазис — место, наполненное темными секретами и смертельными угрозами.

В Total Chaos вы сражаетесь за выживание с ограниченными ресурсами, динамической системой безумия и врагами, которые влияют на ваши решения. С девятью темными главами, сложной системой крафта и постоянно меняющимся игровым миром игра сочетает в себе классические корни survival horror с современной механикой.

Путешествие по полуразрушенному острову не только опасно, но и непредсказуемо — чем глубже вы погружаетесь в безумие, тем больше меняется ваше окружение. Собирайте улики, открывайте свою собственную историю и сталкивайтесь с гротескными существами, которые таятся за каждым углом. Оружие и снаряжение должны быть изготовлены из найденного хлама — каждый предмет может означать разницу между жизнью и смертью.

Total Chaos выйдет осенью 2025 года для Windows в Steam. Поддержка VR последует после релиза. Демоверсия уже доступна для игры в Steam.