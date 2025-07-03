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Total Chaos 2025 г.
Экшен, Шутер, Ужасы, Инди, От первого лица
6.5 24 оценки

Релиз хоррора Total Chaos перенесли на конец года

monk70 monk70

Атмосферный хоррор Total Chaos от Trigger Happy Interactive выйдет на ПК в Steam в четвёртом квартале 2025 года. Первоначально запущенный как отмеченный наградами мод для Doom 2, проект был полностью переработан и перестроен как полноценная отдельная игра. Теперь игроков ждёт клаустрофобное путешествие в полуразрушенную крепость Форт Оазис — место, наполненное темными секретами и смертельными угрозами.

В Total Chaos вы сражаетесь за выживание с ограниченными ресурсами, динамической системой безумия и врагами, которые влияют на ваши решения. С девятью темными главами, сложной системой крафта и постоянно меняющимся игровым миром игра сочетает в себе классические корни survival horror с современной механикой.

Путешествие по полуразрушенному острову не только опасно, но и непредсказуемо — чем глубже вы погружаетесь в безумие, тем больше меняется ваше окружение. Собирайте улики, открывайте свою собственную историю и сталкивайтесь с гротескными существами, которые таятся за каждым углом. Оружие и снаряжение должны быть изготовлены из найденного хлама — каждый предмет может означать разницу между жизнью и смертью.

Total Chaos выйдет осенью 2025 года для Windows в Steam. Поддержка VR последует после релиза. Демоверсия уже доступна для игры в Steam.

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