Плейтесты Towerborne запланированы на этот год ©

Xbox Games Showcase в начале этого месяца была наполнена множеством крупных анонсов и обновлений, а на фронте первых партий, в частности, были представлены такие игры, как Fable, Avowed, Senua's Saga: Hellblade 2, Starfield и многие другие. Конечно, несмотря на то, что в основном на выставке были представлены крупные игры, было несколько относительно небольших игр, которые также привлекли внимание, например, Towerborne, созданная разработчиком The Banner Saga студией Stoic.

Обещая великолепную эстетику в 2,5D сайдскроллинге с кооперативным действием, Towerborne выглядит интригующей перспективой, и у тех, кто хочет получить игру в свои руки, чтобы посмотреть, как она развивается, будет возможность сделать это в ближайшие месяцы.

Игровые тесты в рамках программы Insider Program запланированы на конец этого года. Согласно Xbox, те, кто примет участие, получат доступ к предварительным сборкам и эксклюзивным обновлениям, а также смогут помочь Stoic в формировании опыта через свои отзывы.

Сколько плейтестов планирует провести разработчик и каков будет их масштаб, пока неизвестно, но, учитывая постоянный, ориентированный на живой сервис подход, который Stoic Studio и Microsoft запланировали для Towerborne, неудивительно, что они хотят привлечь сообщество как можно раньше.

Towerborne выйдет в 2024 году для Xbox Series X/S и ПК.