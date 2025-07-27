Сайд-скроллинговый бит-эм-ап Toxic Crusaders выходит 4 декабря

Разработчик Retroware объявил, что сайд-скроллинговый бит-эм-ап Toxic Crusaders выйдет на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch и ПК в Steam 4 декабря. Игроков ждёт локальный кооператив для четырёх игроков, семь уникальных персонажей и яркие уровни с пиксельной графикой, вдохновлённые культовой вселенной Troma.

Игра предлагает динамичные сайд-скроллинговые бои в разнообразных красочных пиксельных локациях. До четырёх игроков могут объединиться в локальном кооперативном режиме, используя уникальные приёмы и способности каждого персонажа. Визуальный стиль отдаёт дань уважения как оригинальному мультфильму, так и фирменной эстетике Troma с детально проработанными спрайтами и динамичными фонами.

Игроки могут выбрать одного из семи игровых персонажей, включая Токси, Но-Зон, Джанкярд, Майор Дизастер, Хэдбенгер и — дебютантки — Ивонн и миссис Джунко. Сюжет продолжает сюжет мультфильма 1990-х годов, представляя сражения с доктором Киллемоффом и его «Радиационными рейнджерами» в Тромавилле. Сеттинг полон отсылок и камео из культовых фильмов студии Troma, создавая знакомый и увлекательный мир для поклонников.