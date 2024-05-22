Стратегическая игра Train Valley World получила дату выхода и демоверсию

Привет, любители поездов! Разработчики рады и наконец раскрыли дату выхода Train Valley World в tinyBuild Connect 🚂🧡 Ваш поезд будет прибытие 8 августа! Не хотите ждать так долго? Ты можешь пробовать их демо-версию бесплатно на странице игры прямо сейчас.
Дайте волю воображению и создайте свою железнодорожную сеть! Постройте транспортную империю в разгар индустриальной революции. Следите за тем, чтобы поезда ходили по оптимальным маршрутам и прибывали вовремя, и автоматизируйте поставки. Это игра об управлении железными дорогами в духе Railroad Tycoon 2 и Sid Meier’s Railroads!
Путешествуйте по миру времен начала XX века и посещайте страны Нового и Старого Света: например, США, Англию, Грецию и Египет. Решайте самые неожиданные и, казалось бы, невероятные логистические задачи. Вам предстоит помогать Капитану Немо строить тот самый подводный корабль, подрывать объекты, препятствующие уходу воды при затоплении, налаживать производство антибиотиков во время пандемии и отвлекать Лох-несское чудовище вместе с местными жителями!
Для вас подготовили многофункциональный редактор уровней, в котором вы сможете создавать свои собственные локации и делиться ими с другими игроками из сообщества Train Valley. Вас ждут только лучшие инструменты — пишите скрипты, формируйте сложные ландшафты, добавляйте неповторимые игровые объекты и создавайте логистические испытания под стать высококлассному транспортному предприятию!
Проникнитесь азартом соревнований между магнатами в многопользовательской игре по сети. Формируйте альянсы и развивайте железнодорожные сети вместе. Или же обходите конкурентов и подрывайте их деятельность — посмотрим, кто выйдет победителем в этой капиталистической гонке!
Системные требования будут объявлены позднее (судя по роликам, подойдут большинство компьютеров).
Дело Transport Tycoon живет и здравствует и это радует. Хотя конечно не очень мне нравится что по большей части это подделки уровня мобильности.
Вообще предлагаю называть подобные поделки транстайкунами.