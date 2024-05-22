Стратегическая игра Train Valley World получила дату выхода и демоверсию

Train Valley World переносит вас в эпоху Промышленной революции. В этой игре вы будете строить и управлять железными дорогами на 25 уровнях, вдохновлённых реальными городами начала XX века.

Вам необходимо не только будете соединять станции и отправлять поезда, но и производить товары, экономить ресурсы, решать железнодорожные головоломки и оптимизировать вашу железнодорожную сеть. Вы будете сталкиваться с разными проблемами и задачами, поэтому вам периодически предстоит принимать важные решения.

Редактор уровней стал ещё лучше и даёт ещё больше возможностей для создания своих собственных карт. Вы можете выбирать разные ландшафты, города, поезда, события и условия для своих уровней.