Авторы "Царевны" представили коварного Кота Баюна в новом облике

Студия-разработчик экшена «Царевна» показала обновлённый образ одного из самых загадочных персонажей славянской мифологии — Кота Баюна. Теперь этот персонаж не просто рассказчик, а настоящий хранитель снов и манипулятор, умеющий запутать любого путника своими историями.

В новой 3D-модели Баюн стал более выразительным, опасным и коварным, сохранив при этом особое очарование. Его образ находится где-то между сном и явью — он нашёптывает сказания, играет с героями и никогда не раскрывает, на чьей он стороне.

Разработчики отмечают, что Кот Баюн — один из самых любимых и проработанных персонажей проекта. Его характер строится на противоречиях: он знает все тайны мира, но не верит ни в добро, ни во зло, живя по своим собственным законам.

Создатели игры подчеркнули, что гордятся тем, как им удалось оживить этого хитроумного рассказчика в современном визуальном исполнении — загадочного, харизматичного и по-своему пугающего.