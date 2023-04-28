Первый тизер сериала-адаптации игровой франшизы Twisted Metal ©

Стриминговый сервис Peacock представил первый тизер сериала по мотивам Twisted Metal.

Сериал представлен как "высокооктановая экшн-комедия", главные роли в которой исполняют Энтони Маки ("Сокол и Зимний солдат", "Капитан Америка: Новый мировой порядок") и Стефани Беатрис ("Бруклин 9-9", "Ты не в себе").

Главному герою нужно будет доставить таинственную посылку, провезя её через постапокалиптическую пустошь, переполненную самыми разными безумцами. В ролике также можно увидеть культового гонщика франшизы — клоуна-убийцу "Сладкоежку".

Всего в сериале будет 10 эпизодов, а его премьера намечена на 27 июля.