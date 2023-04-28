Первый тизер сериала-адаптации игровой франшизы Twisted Metal

Стриминговый сервис Peacock представил первый тизер сериала по мотивам Twisted Metal.
Сериал представлен как "высокооктановая экшн-комедия", главные роли в которой исполняют Энтони Маки ("Сокол и Зимний солдат", "Капитан Америка: Новый мировой порядок") и Стефани Беатрис ("Бруклин 9-9", "Ты не в себе").
Главному герою нужно будет доставить таинственную посылку, провезя её через постапокалиптическую пустошь, переполненную самыми разными безумцами. В ролике также можно увидеть культового гонщика франшизы — клоуна-убийцу "Сладкоежку".
Всего в сериале будет 10 эпизодов, а его премьера намечена на 27 июля.
Ой, капитан Америка
Игра классная, помнится, в детстве у друга на плойке играли в нее (или что-то похожее). Вот только чтобы перенести такое на экран, нужен большой талант. Это как снять годный фильм по Mortal Kombat. Сделать такое удалось лишь одному из многих.
Ожидаемо, убогая графика и кринж, вместо тупого и стильного ультра-насилия.
Для детей делали тизер?
Разумеется. В видеоигры же только дети играют.
уже видно убогую графику и саундтрек
Ну такое. Дешëвенькое
Попса на саундтреке не понравилась. Лучше бы Роба Зомби добавили
Честно говоря,больше напоминает Форсаж,чем Twisted Metal.