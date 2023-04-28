Twisted Metal (2012) 14.02.2012
8.4 180 оценок

Первый тизер сериала-адаптации игровой франшизы Twisted Metal

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butcher69
Новости

Стриминговый сервис Peacock представил первый тизер сериала по мотивам Twisted Metal.

Сериал представлен как "высокооктановая экшн-комедия", главные роли в которой исполняют Энтони Маки ("Сокол и Зимний солдат", "Капитан Америка: Новый мировой порядок") и Стефани Беатрис ("Бруклин 9-9", "Ты не в себе").

Главному герою нужно будет доставить таинственную посылку, провезя её через постапокалиптическую пустошь, переполненную самыми разными безумцами. В ролике также можно увидеть культового гонщика франшизы — клоуна-убийцу "Сладкоежку".

Всего в сериале будет 10 эпизодов, а его премьера намечена на 27 июля.

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Комментарии: 7
Ваш комментарий
Aellie

Ой, капитан Америка

Игра классная, помнится, в детстве у друга на плойке играли в нее (или что-то похожее). Вот только чтобы перенести такое на экран, нужен большой талант. Это как снять годный фильм по Mortal Kombat. Сделать такое удалось лишь одному из многих.

6
GayFish

Ожидаемо, убогая графика и кринж, вместо тупого и стильного ультра-насилия.

4
МАХАН МАХАНОВИЧ

Для детей делали тизер?

3
Doomshfaft

Разумеется. В видеоигры же только дети играют.

0
SULIK 712

уже видно убогую графику и саундтрек

2
Саня Цукино Усаги

Ну такое. Дешëвенькое

Попса на саундтреке не понравилась. Лучше бы Роба Зомби добавили

2
Slayer1993

Честно говоря,больше напоминает Форсаж,чем Twisted Metal.

0