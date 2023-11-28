Скоро может стартовать закрытый бета-тест футбольного симулятора UFL

Бесплатный футбольный симулятор UFL от российских и белорусских разработчиков приближается к очередному важному этапу. Студия Strikerz Inc. собирается в скором времени запустить закрытое бета-тестирование проекта, которое позволит многим игрокам оценить качество игры и основные механики задолго до официального релиза. Страница проекта уже начала появляться в цифровых магазинах PlayStation и Microsoft, что означает, что тестирование может начаться до конца текущего года.

Команда Strikerz Inc. представила специальный ролик, где разработчики объяснили, зачем они собираются проводить тестирование своего проекта. Они могли бы выпустить бесплатный футбольный симулятор UFL сразу в релиз и постепенно дорабатывать его патчами, однако у разработчиков иной подход. В студии хотят убедиться в готовности всех основных механик игры, поэтому они и проводят закрытое тестирование. Это позволяет разработчикам выявить проблемные моменты в игре и оперативно реагировать на отзывы игроков.

В нашем случае, мы выпускаем альфа-версию, чтобы получить обратную связь. Мы очень хотим, чтобы наша аудитория, игроки, на которых в первую очередь будет ориентирована игра, когда она выйдет, дали обратную связь по тому, что мы сделали. Мы хотим обсудить с ними то, что им нравится или не нравится, каждый игровой аспект. В большей степени это касается ядра геймплея, метагеймплея, все аспекты игры.

В предстоящем тестировании UFL будет уделено значительное внимание серверам, поэтому доступ к закрытому тестированию смогут получить большое количество игроков на ПК и консолях. Полноценный релиз проекта, судя по всему, откладывается до 2024 года.