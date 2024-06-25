UFL готовится ко второму раунду: анонсирован новый открытый бета-тест

Разработчики амбициозного футбольного симулятора UFL объявили о проведении второго этапа открытого бета-тестирования на консолях, которое стартует в августе этого года. Это решение следует за успешным первым тестом, который привлёк внимание более 1,3 миллиона игроков на платформах Xbox Series S/X и PlayStation 5.

Первый открытый бета-тест UFL, проведённый в начале июня, вызвал значительный интерес среди любителей футбольных симуляторов. Успех этого мероприятия, очевидно, вдохновил разработчиков на проведение повторного тестирования, которое позволит им получить ещё больше данных и отзывов для улучшения игры.

Интересной особенностью предстоящего теста станет возможность для участников первого этапа продолжить игру за свои ранее созданные клубы. Разработчики обещают, что все сохранения будут перенесены, что позволит игрокам продолжить развитие своих виртуальных команд.

Несмотря на активное тестирование, точная дата выхода UFL всё ещё остаётся неизвестной. Однако разработчики уверяют, что планируют выпустить игру до конца 2024 года. Также примечательно, что UFL будет распространяться по модели free-to-play, то есть будет условно-бесплатной.