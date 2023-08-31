Представлен геймплейный трейлер психоделической метроидвании ULTROS

Окунитесь в чарующую вселенную ULTROS, представленную в сегодняшнем совершенно новом трейлере игрового процесса. Метроидвания от Hadoque выйдет в 2024 году и обещает невероятные впечатления для PlayStation 5, PlayStation 4 и ПК (в Steam и Epic Games Store).
ULTROS — это психоделическое научно-фантастическое приключение, создающее прекрасную симфонию действия и садоводства. Игроки берут на себя роль Одзи, проворного путешественника, попавшего в визуально потрясающий мир ярких цветов и странных существ, созданный известным художником Эль Уэрво. В роли Одзи игроки будут сражаться с причудливыми врагами, такими как Пуппалуппа, объединяя комбо с быстрыми и плавными боями и поедая их кишки, чтобы пополнить свое здоровье и улучшить характеристики питания. Неистовое действие уравновешивается безмятежным игровым процессом в саду, а захватывающий саундтрек, вдохновленный историей классической и перуанской музыки, меняется и меняется в своем собственном атмосферном стиле.