Представлен новый трейлер психоделического платформера Ultros

Разработчик Hadoque выпустил новый трейлер для своего психоделического сайдскроллингового экшен-платформера Ultros. Трейлер, получивший название Himsa Ahimsa Escalation, демонстрирует стремительные бои в игре, а также дает нам краткое представление о ее сюжете.
Как и положено любому трейлеру Ultros, уникальный художественный стиль игры демонстрируется в полной мере. В трейлере есть несколько замедленных кадров различных сцен и уровней из игры, демонстрирующих красочный психоделический художественный стиль в полной мере.
Выход Ultros запланирован на 13 февраля и состоится на PC, PS4 и PS5. Дата выхода игры была объявлена вместе с собственным трейлером еще в декабре. В игре вас ждут стремительные бои, в которых игроки будут выполнять комбо с оружием ближнего боя, уворачиваясь и прыгая от вражеских атак.
Разработчики описывают бой в Ultros как жестокий и пронизанный чувством срочности. В Ultros также появится система садоводства, и игрокам придется ухаживать за зеленью в мире The Sarcophagus.