Представлен новый трейлер психоделического платформера Ultros

Сюрреалистическая игра в жанре метроидвания, которая затянет вас в свой кошмарный мир. Вы просыпаетесь в космической утробе под названием «Саркофаг», где затаилось древнее зло. Вы не знаете, кто вы и как сюда попали. Вы только знаете, что вам нужно выбраться отсюда, какой бы ценой ни пришлось платить. Но не так просто найти выход из Саркофага, когда он постоянно меняется и полон странных существ...

Уникальная механика, основанная на циклах петли, позволит вам переживать историю снова и снова, каждый раз открывая новые грани тайны. Вы сможете разблокировать различные области мира и новые способности на древе навыков. Экспериментируйте и создавайте собственный стиль боя в мире ULTROS. Ответы прячутся за каждым поворотом... Но готовы ли вы к ним?