По слухам PlayStation готовит ремейк или перезагрузку Uncharted

После выхода Uncharted 4: A Thief’s End и его спин-оффа The Lost Legacy, а затем релиза обеих игр на ПК, серия Uncharted фактически исчезла из поля зрения геймерского сообщества. Студия Naughty Dog и компания Sony избегали любых упоминаний об одной из самых узнаваемых приключенческих франшиз PlayStation, оставляя поклонников в неопределённости. Однако новые слухи вновь подогревают надежды — всё больше сообщений указывает на то, что возрождение Uncharted действительно может быть в разработке.
Инсайдерский аккаунт TCMFGames сообщает, что Sony якобы трудится над ремейком или полной перезагрузкой Uncharted, и при этом не исключено участие Naughty Dog. По имеющейся информации, Нил Дракманн (креативный директор The Last of Us) работает сразу над двумя проектами. Один из них — Intergalactic: The Heretic Prophet, а второй пока не анонсирован, но Дракманн, по слухам, выступает в нём скорее как продюсер и наставник творческой команды. Над проектом могут работать и ветераны серии — Шон Эскайг и Энтони Ньюман, которые прежде участвовали в создании The Lost Legacy.
Особый интерес вызывает предположение, что разработкой занимается не только Naughty Dog, но и сторонняя студия под контролем Sony, что может объяснить затянувшуюся тишину вокруг бренда. Пока официальных подтверждений нет, но идея ремейка с обновлённым Натаном Дрейком или новым героем вроде Кэсси, дочери Дрейка, явно находит отклик у фанатов.
Слухи о возвращении Uncharted — в том числе в виде ремейка одной из частей — появляются уже не первый год. Хотя до сих пор не было анонсов, ясно одно: интерес к серии по-прежнему высок, и её будущее, похоже, решается прямо сейчас за закрытыми дверями Sony.
1. Просто тир.
2. оч. слабенькая ларка и чуть меньше тира.
3. Почти играбельно.
4. Нудная, скучная, нудятина, про нытьё и полное отсутствие логики, ласт г*вноед просто худший босс за всю историю игорь. Лост легаси фемо повесточный высер.
Главный минус Унча в том, что, это Ларка, в которой нет Ларки!
Лучше чем твоя любимая игра контра страйк
Пожалуй я её оставлю для тебя.
Если ты описывал 1ю часть то да ты прав, если последующии то нет. Игра лайтовое приключение с перестрелками.
давайте ремейк трилогии и сразу на пк!
Что то реально о ней давно ничего не было слышно. Предыдущая, которая была портирована на пеку получилась достойной продолжения. Если сравнивать её с Ластухой в плане графония и оптимизона, то Анчартед на голову выше! Не забудьте плиз, в новый ремейк Анча добавить rtx лучи и FG🙏🍻👍 // Nvidia Power
Ее все в свое время обсасывали и хвалили, потому что она эксклюзив плойки, не удивлюсь если там на самом деле мазута уровня джаст каус 3 // Чёрный Пласч
Игра хороша, но линейная проходимость просто убивает. Если делают что то - надеюсь на масштабность и не линейность.
Как она может быть не линейной в такой игре, чтобы сохранять атмосферу?
да, да, да. Gow тоже обещали(
Для ремейка конечно много нужно поменять будет, с учётом той же 4 части. Но так, 2 с новой графикой, была бы супер, но тогда, придётся и остальные делать.
Если гг будет баба дочь Дрейка в мусорку игру, ее в принципе добавили из за ассистенки Кукмана у Натана изначально должен был быть сын
Максимум сделают тоже самое как и с days gone, вот у Дикона Сент-Джона кровь с футболки убрали и сделали игру темной, теперь еще за две недели выкатили два патча на 30гб+
Не интересная трилогия, просто беги и стреляй и смотри ролики, прошел всю трилогию, скучная хрень, кто вообще ей 10 тки ставил в свое время, ума не приложу, за что и по чему? Впрочем, я же забыл, ЭтаЖи эксклюзив сосони.