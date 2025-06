По слухам PlayStation готовит ремейк или перезагрузку Uncharted

После выхода Uncharted 4: A Thief’s End и его спин-оффа The Lost Legacy, а затем релиза обеих игр на ПК, серия Uncharted фактически исчезла из поля зрения геймерского сообщества. Студия Naughty Dog и компания Sony избегали любых упоминаний об одной из самых узнаваемых приключенческих франшиз PlayStation, оставляя поклонников в неопределённости. Однако новые слухи вновь подогревают надежды — всё больше сообщений указывает на то, что возрождение Uncharted действительно может быть в разработке.

Инсайдерский аккаунт TCMFGames сообщает, что Sony якобы трудится над ремейком или полной перезагрузкой Uncharted, и при этом не исключено участие Naughty Dog. По имеющейся информации, Нил Дракманн (креативный директор The Last of Us) работает сразу над двумя проектами. Один из них — Intergalactic: The Heretic Prophet, а второй пока не анонсирован, но Дракманн, по слухам, выступает в нём скорее как продюсер и наставник творческой команды. Над проектом могут работать и ветераны серии — Шон Эскайг и Энтони Ньюман, которые прежде участвовали в создании The Lost Legacy.

Особый интерес вызывает предположение, что разработкой занимается не только Naughty Dog, но и сторонняя студия под контролем Sony, что может объяснить затянувшуюся тишину вокруг бренда. Пока официальных подтверждений нет, но идея ремейка с обновлённым Натаном Дрейком или новым героем вроде Кэсси, дочери Дрейка, явно находит отклик у фанатов.

Слухи о возвращении Uncharted — в том числе в виде ремейка одной из частей — появляются уже не первый год. Хотя до сих пор не было анонсов, ясно одно: интерес к серии по-прежнему высок, и её будущее, похоже, решается прямо сейчас за закрытыми дверями Sony.