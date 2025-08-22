Новый сезон Undecember "Врата Бездны"

1.Реконструкция системы Jewel

В предстоящем сезоне «Врата Бездны» части существующей системы драгоценностей будут переработаны.

Оружие теперь будет иметь недавно представленный слот «Звездный драгоценный камень», которого раньше не существовало.

Чтобы компенсировать недостаток лицевой стороны оружия для 2-х рук по сравнению с двуручным оружием (или комбинациями с 1 рукой и левой рукой) в конфигурациях с драгоценностями, они будут улучшены до 2 слотов для драгоценных камней.

Кроме того, будет увеличено количество очков драгоценных камней, получаемых за белые и цветные драгоценности.

Также будет увеличен максимальный уровень Jewel Score, что позволит вам получать больше характеристик, чем раньше.

Вы сможете приобретать снаряжение с помощью функции «Max Jewel Slot +1», что позволит сделать настройки более разнообразными, чем это было возможно ранее.

2. Врата Бездны

Врата Бездны — это новый боевой контент, предлагающий более высокую сложность, чем существующее Подземелье Хаоса.

Если Вы умираете во Вратах Бездны во время битвы, воскрешение или повторный вход невозможен. Вы должны победить босса, чтобы получить награды, что делает этот новый контент очень сложным.

Каждый раз, когда вы входите, вы будете помещены в случайную область для битвы,

Эффекты, применяемые как к монстрам, так и к игрокам, определяются случайным образом, это требует высокого уровня понимания и ситуационного суждения.

Так как это контент высокой сложности, тех, кто успешно победит босса, ждут разнообразные награды.

3. Улучшение слота для снаряжения

«Улучшение слота снаряжения» — это новая система роста, доступная через «Врата Бездны».

После победы над боссом Врат Бездны вы можете выполнить ограниченное количество улучшений слота с помощью «Наковальни Бездны».

Основные варианты экипировки в улучшенном слоте увеличатся на определенный процент.

Улучшение слота имеет определенный процент успеха, и этот шанс увеличивается по мере того, как уровень входа в «Врата Бездны» сравнивается с уровнем улучшения слота.

Улучшенные характеристики снаряжения, полученные таким образом, также можно использовать в существующем контенте, и они сыграют ключевую роль в снижении штрафов от растущей сложности «Врат Бездны».

4. Камни бездны

«Камни Бездны» — это новые эксклюзивные предметы для снаряжения «Врата Бездны», добавленные в сезоне «Врата Бездны».

Камни Бездны делятся на три типа, каждый из которых имеет свои отличительные черты.

4.1. Камень Бездны Рассвета

Камни бездны рассвета усиливают некоторые типы характеристик снаряжения.

Например, если вы возьмете с собой камень бездны «Рассвет – Кинжал», ваши характеристики кинжала будут значительно увеличены независимо от конкретного типа кинжала.

4.2. Камень Бездны Разрушения

Камни Бездны разрушения усиливают некоторые уникальные характеристики снаряжения.

4.3. Камень Искажающей Бездны

Эти камни бездны изменяют эффекты существующих навыков. Их эффекты не суммируются с существующими эффектами уникального снаряжения, они предоставляют более гибкие варианты сборки.

Вы можете экипировать до трех Камней Бездны одновременно.

Камни Искажающей Бездны могут быть экипированы только в одну фиксированную ячейку, в то время как Камни Бездны Рассвета и Камни Бездны Разрушения могут быть экипированы как два типа или по одному каждого типа.

Слоты камней можно проверить в нижней части экрана персонажа, а для разблокировки слотов требуется определенный Jewel Score.

5. Новые руны навыка / привязки

В игру добавлены два новых навыка и одна новая руна привязки. Первая — «Wrathful Blow». Это физическое заклинание оружия дальнего боя, которое при применении выпускает вперед взрыв гневной энергии в форме кулака.

Второй — «Токсичный туман». Это навык заклинания «Стихия яда», который вызывает токсичный взрыв на цели, генерируя несколько снарядов из места нахождения цели.

Последняя руна «Цепь боли». Это руна привязки, урон от которой увеличивается в зависимости от количества эффектов, наложенных на цель.

6. Улучшение рун

Существующие связующие руны с тегами «Ближний бой» / «Атака» были улучшены, чтобы их можно было применять и к навыкам «Заклинания».

Целевые руны связи: «Усиление урона ближнего боя» и «Боевой дух», которые можно будет связать с такими навыками, как «Морозный шок» и «Волна молнии».

7. Сезонные испытания

Новые питомцы и модули будут предоставлены в награду за сезонные испытания «Врат Бездны».

Последняя награда — сундук с уникальным выбором «Врата Бездны».

8. Преимущества сезонных акций

В следующем сезоне все охотники за рунами, играющие в сезонном режиме, получат сундук сезонного повышения, который ускорит ранний рост.

Сундук сезонных акций предоставляет различные награды поддержки роста на определенных уровнях, а также наградные сундуки за следующий целевой уровень, предлагающие гарантированный шанс получить новые артефакты.

Награды распределяются в изобилии от уровня персонажа до уровня мастера рун, что значительно помогает охотникам за рунами в начале сезона.