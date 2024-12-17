Разработчики Unpacking обвиняют Nintendo в бездействии против мошеннических игр-клонов

Рен Брайер, креативный директор популярной игры Unpacking, обвинила Nintendo в бездействии по отношению к мошенническим играм в eShop. В своем посте на Bluesky Брайер указала на множество клонов, использующих название Unpacking, чтобы вводить в заблуждение покупателей.
Особенно выделилась игра Unpacking Universe Dreams от студии CGI Lab, добавленная в eShop 26 октября. В ней игрокам предлагается «исследовать воображаемый мир» через распаковку коробок — явная отсылка к механике оригинальной Unpacking.
Брайер подчеркнула, что Nintendo уже более двух недель игнорирует сообщения о нарушении прав. «Эти игры все еще доступны в eShop, несмотря на явное мошенничество», — заявила она, добавив, что подобные подделки наносят ущерб как разработчикам, так и покупателям.
Это не первый случай борьбы разработчиков Unpacking с клонами. В 2022 году аналогичный проект был удален из мобильных магазинов. CGI Lab, ответственная за нынешний клон, известна созданием подделок, таких как Video Game Store: Supermarket Simulator и Anime Puzzle Quest, ранее удаленных из eShop.
Вопрос, почему Nintendo продолжает выпускать проекты этой студии, остается открытым.
Та там проблема не только в этом, но eshop больше похож на магазин андроид смартфона до 2015
Зато составлять иски в суд на любые клоны собственных игр - Nintendo в первых рядах... // Сергий Жилин
То есть создавать механику распаковки коробок это мошенничество?
мне в целом пофиг, но либо новость скопирована тупо и она не полная, либо разработчики не умеют формулировать свои мысли.