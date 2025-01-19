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Unreal Life 19.11.2020
Адвенчура, Инди
6.7 11 оценок

Команда TinyMadness выпустила перевод для игры Unreal Life

VechniyRabotnik
Новости

Команда энтузиастов TinyMadness, которые взялись за неофициальный перевод игры Unreal Life, выпустили первую версию русификатора.

Unreal Life — это пиксельная 2д игра про девушку по имени Хал, что потеряла память. Вместе с говорящим светофором ей предстоит исследовать загадочный мир, восстанавливать фрагменты воспоминаний и разгадывать тайны своего прошлого. На пути игроки встретят множество головоломок, локаций и неожиданных поворотов.

Перевод включает в себя диалоги, меню и описание предметов, что полностью передает смысл сюжета игры. Русификатор можно скачать прямо с нашего сайта.

Если вы искали игру с душевной историей и необычным визуальным стилем, Unreal Life с русским переводом точно заслуживает вашего внимания.

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Unreal Life
19.11.2020
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