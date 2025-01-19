Команда TinyMadness выпустила перевод для игры Unreal Life

Команда энтузиастов TinyMadness, которые взялись за неофициальный перевод игры Unreal Life, выпустили первую версию русификатора.



Unreal Life — это пиксельная 2д игра про девушку по имени Хал, что потеряла память. Вместе с говорящим светофором ей предстоит исследовать загадочный мир, восстанавливать фрагменты воспоминаний и разгадывать тайны своего прошлого. На пути игроки встретят множество головоломок, локаций и неожиданных поворотов.



Перевод включает в себя диалоги, меню и описание предметов, что полностью передает смысл сюжета игры. Русификатор можно скачать прямо с нашего сайта.



Если вы искали игру с душевной историей и необычным визуальным стилем, Unreal Life с русским переводом точно заслуживает вашего внимания.