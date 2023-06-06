Unreal Tournament 3 19.11.2007
8.9 1 013 оценок

Unreal Tournament 3 X, похоже, была отменена

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butcher69
Новости

Ранее Epic Games удалила все игры серии Unreal Tournament из цифровых магазинов, и быстро просочилась информация о том, что планируется превратить одну из игр серии в free-to-play игру без микротранзакций.

К сожалению, была выбрана игра Unreal Tournament 3 - наименее любимая из всех игр серии.

К еще большему сожалению, теперь похоже, что эти планы были отменены.

Информация была получена от Warrio64, который заметил изменения в описании SteamDB, где ранее упоминалась игра Unreal Tournament X. В измененном описании все упоминания о планах переиздания были удалены, и теперь там просто перечислены особенности DLC-пакета Titan.

Таким образом, всем фанатам Unreal Tournament старой школы, вероятно, стоит оставить надежду, поскольку компания в последние несколько лет обращалась с франшизой как с дешевой боксерской грушей.

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Комментарии: 6
Ваш комментарий
bysaturn

Что они будут делать, если фортнайт перестанет приносит мешки денег?)

3
GraF68ru

Выпустят фортнайт 2

3
Kitsu-NeshKaa

Тройка визуально ужасная была для своего времени. Слишком мыльной. Лучше бы начали с оригинальной игры. А вообще лично я в эпиков не верю больше. Форточка стала точкой невозврата и после неё ничего хорошего они делать не будут

2
SoRaS3

Да, мне тоже, первые две зашли больше.

0
AlexFullBeast

Я заметил изменения тоже, но вряд ли отменили. Скорей всего в стиме откатили страницу, так как решили не выпускать в стиме.

0
Stas776

Печаль, только скачивал перед анонсом этой штуки, очень хотелось бы вернуться в любимую часть серии. А там 1,5 сервера с кастомной картой, фе

-1