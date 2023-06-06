Unreal Tournament 3 X, похоже, была отменена ©

Ранее Epic Games удалила все игры серии Unreal Tournament из цифровых магазинов, и быстро просочилась информация о том, что планируется превратить одну из игр серии в free-to-play игру без микротранзакций.

К сожалению, была выбрана игра Unreal Tournament 3 - наименее любимая из всех игр серии.

К еще большему сожалению, теперь похоже, что эти планы были отменены.

Информация была получена от Warrio64, который заметил изменения в описании SteamDB, где ранее упоминалась игра Unreal Tournament X. В измененном описании все упоминания о планах переиздания были удалены, и теперь там просто перечислены особенности DLC-пакета Titan.

Таким образом, всем фанатам Unreal Tournament старой школы, вероятно, стоит оставить надежду, поскольку компания в последние несколько лет обращалась с франшизой как с дешевой боксерской грушей.