Экранизация Until Dawn вышла в "цифре"

Состоялся цифровой релиз экранизации хоррора Until Dawn («Дожить до рассвета») от студии Sony Pictures и PlayStation Productions. Картина оказалась в сети через месяц после старта проката в зарубежных кинотеатрах.
При бюджете в $15 млн кассовые сборы картины составили скромные $49,7 млн. Критики и простые зрители приняли хоррор Until Dawn довольно прохладно — 53% и 68% на Rotten Tomatoes.
По сюжету фильма Until Dawn Кловер вместе с друзьями отправляется на поиски ее пропавшей сестры. Исследуя заброшенный туристический центр, они сталкиваются с замаскированным убийцей, который жестоко убивает их одного за другим. Герои просыпаются и обнаруживают, что все начинается с начала.
Режиссером адаптации Until Dawn выступил Дэвид Ф. Сандберг («Шазам!», «Проклятие Аннабель: Зарождение зла»), а сценарий написал Гари Доберман («Оно», «Проклятие Аннабель»).
В главных ролях снялись Элла Рубин («Властелины воздуха»), Майа Митчелл («Лето. Пляж. Кино»), Одесса Эзайон («Призраки») и другие актеры. Петер Стормаре («Константин») вновь сыграл психиатра Алана Дж. Хилла.
Фильм с игрой не особо много общего имеет, только какую-то общую завязку, в остальном обычый проходной хоррор-трешак категории Б про очередных подростков, забрёдших в очередную глухомань. Говорю это как любитель хорроров разного пошиба, есть с чем сравнивать. Создатели думали походу, что на названии игры получится выехать, но судя по рейтингам и релизу в цифре спустя всего месяц - не особо вышло.
Потому что этот режиссёр отсебятины наснимал, сменил зимнюю атмосферу холода и страха на летнюю что уже ударило по восприятию, актёры нонэймы сплошные которые снимаются в трешаке походу всяком в игре были голивудские звëзды, Тот же Малик Пенетьери ещё кто-то,концепт сюдя по трейлеру совсем другой. Итог вышло что вышло. Когда режиссер непонимает что-то снимает выходит лажа.
Видимо и игра не особо хорошо продалась, раз продолжение за 10 лет не сляпали. А тут еще и фильм довольно прохладно приняли. Походу сдохла франшиза.