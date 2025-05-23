Экранизация Until Dawn вышла в "цифре"

Состоялся цифровой релиз экранизации хоррора Until Dawn («Дожить до рассвета») от студии Sony Pictures и PlayStation Productions. Картина оказалась в сети через месяц после старта проката в зарубежных кинотеатрах.



При бюджете в $15 млн кассовые сборы картины составили скромные $49,7 млн. Критики и простые зрители приняли хоррор Until Dawn довольно прохладно — 53% и 68% на Rotten Tomatoes.

По сюжету фильма Until Dawn Кловер вместе с друзьями отправляется на поиски ее пропавшей сестры. Исследуя заброшенный туристический центр, они сталкиваются с замаскированным убийцей, который жестоко убивает их одного за другим. Герои просыпаются и обнаруживают, что все начинается с начала.



Режиссером адаптации Until Dawn выступил Дэвид Ф. Сандберг («Шазам!», «Проклятие Аннабель: Зарождение зла»), а сценарий написал Гари Доберман («Оно», «Проклятие Аннабель»).



В главных ролях снялись Элла Рубин («Властелины воздуха»), Майа Митчелл («Лето. Пляж. Кино»), Одесса Эзайон («Призраки») и другие актеры. Петер Стормаре («Константин») вновь сыграл психиатра Алана Дж. Хилла.