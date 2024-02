Официально: хоррор Until Dawn выйдет на ПК в этом году

После слухов, появившихся на прошлой неделе, компания PlayStation официально подтвердила, что улучшенное издание Until Dawn выйдет на PS5 и PC в этом году.

Анонсированная во время PlayStation State of Play, новая версия Until Dawn появится на PC и PS5 в этом году. Как обычно бывает с ремастерами, грядущие порты будут включать графические и производительные улучшения, а независимой студии Ballistic Moon будет поручено доработать игру для современных платформ.

Until Dawn - это приключенческая игра, разработанная Supermassive Games и вышедшая на PS4 в 2015 году. Хотя в наши дни студия больше известна как создатель хоррор-игр с возможностью выбора таких как The Dark Pictures Anthology, Until Dawn помогла Supermassive Games утвердиться в качестве разработчика, известного своими играми такого типа.

Помимо первоначального релиза в 2015 году, Until Dawn породила еще две игры: рельсовый шутер Until Dawn: Rush of Blood, вышедший в 2016 году, и приквел, действие которого происходит за 60 лет до событий Until Dawn, The Inpatient, вышедший в 2017 году. Обе игры были созданы эксклюзивно для гарнитуры PlayStation VR.

Хотя сиквел Until Dawn так и не был создан, в 2022 году компания Supermassive выпустила духовного наследника под названием The Quarry. В производство так же был запущен фильм: к проекту подключился режиссер, снявший "Шазам!"