Для Valheim вышло обновление 0.215.2, решающее проблемы с сохранениями ©

Компания Iron Gateтолько что выпустила обновление 0.215.2 для Valheim, исправляющее некоторые проблемы.

В новом патче есть несколько исправлений, большинство из которых посвящены проблемам сохранения в облаке. Например, резервные копии больше не будут удаляться после восстановления, и их можно будет использовать более одного раза. Также было исправлено несколько ошибок, связанных с отсутствующими файлами и резервными копиями, которые не могли быть правильно восстановлены. Среди других исправлений - правильное размещение маркеров кораблей на мини-карте и эффекты освещения, которые ранее не работали.

Эксклюзивные для консолей части обновления включают в себя улучшение стабильности и снижение вероятности повреждения сохранений на Xbox. В примечаниях к обновлению также говорится, что поврежденные файлы сохранений будут обнаружены и больше не смогут запускаться как пустые миры. Наконец, была исправлена ошибка, связанная с временными метками в облачных сохранениях, и игроки больше не будут с ней сталкиваться.

Это было небольшое обновление, и никаких новых функций представлено не было.