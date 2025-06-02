Анонсирована стратегия "Знамя победы" о Второй мировой войне

IGN опубликовал дебютный трейлер новой стратегии в реальном времени «Знамя победы». Это перезагрузка другого проекта — «Красного рубежа». Созданием игры занимается соло-разработчик Peresvet.

Действие RTS развернется в 1941 году на Восточном фронте Второй мировой войны. Геймеры будут руководить отрядом бойцов, причем солдат можно будет взять под личное управление — в этом случае ракурс сменится на вид от третьего лица. Пострелять можно будет от лица любого воина — от пулеметчика и снайпера до минометчика и танкиста.

Отряд игрока будет захватывать здания, окапываться на поле боя и заниматься прочими военными делами. Бойцов можно будет послать и на специальные задания: например, штурмовать локации в режиме «Фронт» или выполнять секретные миссии в «Стелсе».