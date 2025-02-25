Square Enix удалила защиту Denuvo из Visions of Mana

Как стало известно, компания Square Enix выпустила обновление для PC-версии Visions of Mana, в котором удалила защиту Denuvo из игры. Защита была удалена спустя полгода после релиза игры. Размер EXE-файла уменьшился на 369 МБ.
Игра доступна на PC, PlayStation 4, PlayStation 5 и Xbox Series X/S.
Visions of Mana представляет собой ролевую игру во вселенной Mana. Она поведает игрокам историю Вэла — стража душ, призванного защищать своего друга детства. Этот друг ещё в детстве был избран феями в качестве носителя Огня Алмы — великой силы, способной восстановить поток маны к Древу Маны. И вот настал момент, когда герои вынуждены отправиться в путешествие, полное опасностей и тайн.
Ясно, пойду посру
видимо настолько не зашла, что удалили меньше чем через год, обычно снимают через 2-3 года
судя по последним новостям
скверы споуойно снимают через 5 месяцев
у 16 финалки не сняли
я так понимаю с май до августа снимут.
У "Metal Gear Solid V" Denuvo до сих пор "на борту", уже десяток лет))
вот так кстати странно вообще, я думаю 2-3 года это макс срок для денуво
Ту что мусор удаляют это конечно хорошо, но игра такая себе.
А что это за игра ? никогда о ней не слышал