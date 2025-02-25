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Visions of Mana 29.08.2024
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица
6 28 оценок

Square Enix удалила защиту Denuvo из Visions of Mana

AceTheKing
Новости

Как стало известно, компания Square Enix выпустила обновление для PC-версии Visions of Mana, в котором удалила защиту Denuvo из игры. Защита была удалена спустя полгода после релиза игры. Размер EXE-файла уменьшился на 369 МБ.

Игра доступна на PC, PlayStation 4, PlayStation 5 и Xbox Series X/S.

Visions of Mana представляет собой ролевую игру во вселенной Mana. Она поведает игрокам историю Вэла — стража душ, призванного защищать своего друга детства. Этот друг ещё в детстве был избран феями в качестве носителя Огня Алмы — великой силы, способной восстановить поток маны к Древу Маны. И вот настал момент, когда герои вынуждены отправиться в путешествие, полное опасностей и тайн.

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9
Комментарии: 9
Ваш комментарий
AlexFoRestor

Ясно, пойду посру

3
My life is a game

видимо настолько не зашла, что удалили меньше чем через год, обычно снимают через 2-3 года
судя по последним новостям

2
jax baron

скверы споуойно снимают через 5 месяцев

0
My life is a game jax baron

у 16 финалки не сняли

0
jax baron My life is a game

я так понимаю с май до августа снимут.

0
rmplaton

У "Metal Gear Solid V" Denuvo до сих пор "на борту", уже десяток лет))

0
My life is a game rmplaton

вот так кстати странно вообще, я думаю 2-3 года это макс срок для денуво

0
kotasha

Ту что мусор удаляют это конечно хорошо, но игра такая себе.

2
Nodas

А что это за игра ? никогда о ней не слышал

0