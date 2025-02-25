Square Enix удалила защиту Denuvo из Visions of Mana

Как стало известно, компания Square Enix выпустила обновление для PC-версии Visions of Mana, в котором удалила защиту Denuvo из игры. Защита была удалена спустя полгода после релиза игры. Размер EXE-файла уменьшился на 369 МБ.

Игра доступна на PC, PlayStation 4, PlayStation 5 и Xbox Series X/S.

Visions of Mana представляет собой ролевую игру во вселенной Mana. Она поведает игрокам историю Вэла — стража душ, призванного защищать своего друга детства. Этот друг ещё в детстве был избран феями в качестве носителя Огня Алмы — великой силы, способной восстановить поток маны к Древу Маны. И вот настал момент, когда герои вынуждены отправиться в путешествие, полное опасностей и тайн.