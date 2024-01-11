Состоялся релиз мрачной стратегии War Hospital

Многие поклонники стратегий, действие которых происходит в реалиях Первой мировой войны, ждали этого дня. Сегодня состоялся релиз War Hospital, работа польской студии Brave Lamb, в которой - в отличие от других игр подобного типа - мы будем спасать жизни, а не забирать их.
War Hospital доступна как на PC, так и на консолях PlayStation 5 и Xbox Series X/S.
Игру можно приобрести в Steam (до 18 января действует акция, в рамках которой игру в базовой версии можно приобрести за 1259 рублей. Игра также имеет версию Supporter, которая за 1635 рублей предлагает дополнение X-Ray, артбук и официальный саундтрек. Перевода на русский язык нет.
По ходу игры игроки берут на себя роль отставного врача, майора Генри Уолла, восстановленного в должности в связи с началом войны. Наша и его задача - возглавить британский полевой госпиталь на французском фронте.
Для этого нужно не только принимать сложные с моральной точки зрения решения, но и постоянно модернизировать оборудование и инфраструктуру, следить за моральным состоянием своих подопечных или отправлять экспедиции за необходимыми ресурсами.
Игра должна особенно понравиться поклонникам Frostpunk, так как здесь сильно прослеживается вдохновение борьбой за выживание от продукции 11 bit studios.
мрачный кал трешак
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