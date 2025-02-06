War Thunder получил множество негативных отзывов из-за нового аукциона

В War Thunder появился аукцион, где игроки могут покупать контент, созданный другими пользователями. Торговля идёт за Gaijin Coin — валюту, которую можно приобрести за реальные деньги.
Нововведение вызвало волну негодования среди фанатов War Thunder. Они обвинили разработчиков в жадности и устроили ревью-бомбинг в Steam. С начала февраля количество негативных отзывов о игре резко возросло.
Несмотря на это, общий рейтинг War Thunder в Steam остался на отметке "в основном положительные". Дело в том, что Steam активно борется с подобными акциями и удаляет отзывы, которые "не соответствуют теме".
Особенно игроков возмутили цены на первые лоты аукциона. Даже самые бесполезные скины и рамки для аватара уходят за 10+ GJN (1000 рублей). Фанаты опасаются, что действительно ценные предметы будут стоить целое состояние.
На аукционе War Thunder установлена система минимальных ставок. Торги длятся определённое время, в течение которого игроки могут делать свои ставки.
Ставка замораживается на счету до конца торгов. В случае победы игрок получает предмет, а деньги списываются со счёта. В противном случае ставка возвращается обратно.
Разработчики из Gaijin Entertainment заявили, что на аукционе может быть выставлено множество одинаковых предметов. В этом случае их получат игроки, сделавшие самые высокие ставки.
Лучше бы трейд инд сделали // Владимир Николаевич
Ужас. Аукцион.. все игра полное ггг.. можно подумать что там что то будут покупать🤪 // Виктор Хайрулин
Аукцион в игре за реал...это не ах@й и даже не два@уй, это пента@уй какой то
Если процент капает создателем скинов, то нормальная тема. Дизайнеры буду выкладываться на максимум, а не как в кс и доте - миллиард коммонок и ширпотреба, потому что больше шанс попасть в кейс, да и продажа нищих мшоток имеет больший охват, чем дорогих.
Играл всегда бесплатно, не вижу проблем. Смысла покупать внутриигровое барахло - 0. При том в любых нормальных играх.
Я прям не удивлен) дубль 2)
В пв как 20 лет это.
Если два шейха зарубились за коллекционый предмет, он кратно больше стоить будет.
В рублевом эквиваленте мне пришлось повышать выкуп на редкий стиль до ~4000 рублей на ауке, что бы забрать в коллекцию.
А его себестоимость пачка кириешек и чупа чупс. Просто добывается он специфическим образом, что лучше(легче) отдать деньги.