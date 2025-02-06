War Thunder получил множество негативных отзывов из-за нового аукциона

В War Thunder появился аукцион, где игроки могут покупать контент, созданный другими пользователями. Торговля идёт за Gaijin Coin — валюту, которую можно приобрести за реальные деньги.

Нововведение вызвало волну негодования среди фанатов War Thunder. Они обвинили разработчиков в жадности и устроили ревью-бомбинг в Steam. С начала февраля количество негативных отзывов о игре резко возросло.

Несмотря на это, общий рейтинг War Thunder в Steam остался на отметке "в основном положительные". Дело в том, что Steam активно борется с подобными акциями и удаляет отзывы, которые "не соответствуют теме".

Особенно игроков возмутили цены на первые лоты аукциона. Даже самые бесполезные скины и рамки для аватара уходят за 10+ GJN (1000 рублей). Фанаты опасаются, что действительно ценные предметы будут стоить целое состояние.

На аукционе War Thunder установлена система минимальных ставок. Торги длятся определённое время, в течение которого игроки могут делать свои ставки.

Ставка замораживается на счету до конца торгов. В случае победы игрок получает предмет, а деньги списываются со счёта. В противном случае ставка возвращается обратно.

Разработчики из Gaijin Entertainment заявили, что на аукционе может быть выставлено множество одинаковых предметов. В этом случае их получат игроки, сделавшие самые высокие ставки.