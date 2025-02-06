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War Thunder 31.10.2012
Аркада, Симулятор, Мультиплеер, Авиация, Условно-бесплатная, От первого лица, От третьего лица
8.4 3 722 оценки

War Thunder получил множество негативных отзывов из-за нового аукциона

butcher69
Новости

В War Thunder появился аукцион, где игроки могут покупать контент, созданный другими пользователями. Торговля идёт за Gaijin Coin — валюту, которую можно приобрести за реальные деньги.

Нововведение вызвало волну негодования среди фанатов War Thunder. Они обвинили разработчиков в жадности и устроили ревью-бомбинг в Steam. С начала февраля количество негативных отзывов о игре резко возросло.

Несмотря на это, общий рейтинг War Thunder в Steam остался на отметке "в основном положительные". Дело в том, что Steam активно борется с подобными акциями и удаляет отзывы, которые "не соответствуют теме".

Особенно игроков возмутили цены на первые лоты аукциона. Даже самые бесполезные скины и рамки для аватара уходят за 10+ GJN (1000 рублей). Фанаты опасаются, что действительно ценные предметы будут стоить целое состояние.

На аукционе War Thunder установлена система минимальных ставок. Торги длятся определённое время, в течение которого игроки могут делать свои ставки.

Ставка замораживается на счету до конца торгов. В случае победы игрок получает предмет, а деньги списываются со счёта. В противном случае ставка возвращается обратно.

Разработчики из Gaijin Entertainment заявили, что на аукционе может быть выставлено множество одинаковых предметов. В этом случае их получат игроки, сделавшие самые высокие ставки.

-5
7
Комментарии: 7
Ваш комментарий
Пользователь ВКонтакте

Лучше бы трейд инд сделали // Владимир Николаевич

4
Пользователь ВКонтакте

Ужас. Аукцион.. все игра полное ггг.. можно подумать что там что то будут покупать🤪 // Виктор Хайрулин

4
NFiria

Аукцион в игре за реал...это не ах@й и даже не два@уй, это пента@уй какой то

2
Блоха В Сарафане

Если процент капает создателем скинов, то нормальная тема. Дизайнеры буду выкладываться на максимум, а не как в кс и доте - миллиард коммонок и ширпотреба, потому что больше шанс попасть в кейс, да и продажа нищих мшоток имеет больший охват, чем дорогих.

1
Sucy Manbavaran

Играл всегда бесплатно, не вижу проблем. Смысла покупать внутриигровое барахло - 0. При том в любых нормальных играх.

0
DarkDestr

Я прям не удивлен) дубль 2)

0
вупсич пупсич

В пв как 20 лет это.

Если два шейха зарубились за коллекционый предмет, он кратно больше стоить будет.

В рублевом эквиваленте мне пришлось повышать выкуп на редкий стиль до ~4000 рублей на ауке, что бы забрать в коллекцию.

А его себестоимость пачка кириешек и чупа чупс. Просто добывается он специфическим образом, что лучше(легче) отдать деньги.

-3