Warface празднует 13-летие: новые режимы, награды и конкурсы

Astrum Entertainment празднует 13-летие Warface запуском события «Наследие». Игроков ждет новый PvP-режим «Добыча», где команды 7х7 сражаются на картах «Объект Д17» и «Пункт назначения», стилизованных под день рождения игры. Цель — собрать и сдать больше слитков, захватывая точки, грабя сейфы или отбирая их у врагов. За участие в режиме предусмотрены уникальные достижения.

В честь события, валюту можно заработать в «Добыче», PvE-миссиях и за задания. Ее можно обменять на легендарное оружие серии «Наследие»: АС Вал, Сайга-12С, АМБ-17, McMillan CS5 и Катана.

В апреле стартовал Warface Anniversary Cup с поддержкой блогеров. Любой может принять участие в отборочных и, победив, сразиться с командами блогеров в финале за 1 900 000 единиц игровой валюты и уникальные награды.

В социальных сетях Warface проходят конкурсы, рулетка, творческие соревнования и розыгрыши призов.

Событие «Наследие» уже доступно в Warface на VK Play.