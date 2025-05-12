Digital Extremes показала первый тизер крупного обновления Isleweaver и раскрыла будущее Warframe

На главной сцене PAX East 2025 компания Digital Extremes поделилась важными новостями о Warframe и грядущей ролевой игре Soulframe. Главными темами стали крупное обновление Warframe под названием Isleweaver, новый трейлер Soulframe и значительные улучшения, призванные облегчить жизнь новичкам в огромном мире Warframe.

Обновление Isleweaver, запланированное на июнь, станет продолжением событий из масштабного апдейта Warframe 1999. Игроков вновь отправят в Дувири, где им предстоит столкнуться с майором Русалкой и новой угрозой — мурмурами, которые станут центральными противниками в свежей клановой операции под названием «Восьмой коготь». Digital Extremes подчеркивает, что сюжет будет насыщен новыми персонажами и конфронтациями, расширяющими лор вселенной.

Одним из главных анонсов стало обновление опыта для новых игроков. Как рассказала главный сценарист проекта Кэтрин Кингсли, команда упростила путь от создания аккаунта до контента Warframe 1999: «Мы расписали весь путь новичка и постарались устранить лишние преграды. Теперь контент подается логично и более дружелюбно к тем, кто только начинает играть».

В рамках этой оптимизации переработают Вора, упростят взаимодействие с окружением (например, растения теперь можно просто собирать без сканирования), и перебалансируют ближний бой — теперь, чтобы выполнить слэм-атаку, придется прыгать выше, что должно снизить спам быстрых ударов.

Что касается Soulframe, новый трейлер показал больше геймплея, а также босса по имени Уставший Король. Игра продолжает развиваться, и хотя дата релиза ещё не объявлена, разработчики пообещали массу новых подробностей на Tennocon 2025. Soulframe позиционируется как кооперативное RPG-приключение с упором на атмосферу, исследования и философские мотивы — настоящий духовный брат Warframe, но с уникальным стилем.