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Warframe 20.03.2013
Экшен, Мультиплеер, Условно-бесплатная, От третьего лица, Кооператив
8 1 567 оценок

В Warframe дарят всем игрокам переработанного Калибана

butcher69
Новости

В честь недавней переработки способностей варфрейма Калибан, студия Digital Extremes решила подарить этого варфрейма всем игрокам. Акция продлится до 16 октября 2024 года, и любой, кто зайдет в Warframe, сможет получить Калибана в папке «Входящие».

Обновление значительно улучшило способности Калибана, сделав его сильнее и более соответствующим концепции Владеющих Разумом. В игру был добавлен новый тип урона — Тау, который теперь наносит Калибан.

Одно из главных улучшений касается способности Вихрь Смерти, которая стала более мощным инструментом для нанесения эффектов статуса. Ярость Разума теперь эффективнее управляет толпами врагов, а Смертоносные Исчадия призывают новые виды союзников. Способность Конвергентный Удар также получила улучшения для большего удобства использования.

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3
Комментарии: 3
Ваш комментарий
kedmaker

в 16м году играл последний раз))
зашел, забрал, мож побегаю)

1
Megido

спасибо за бесценную информацию. мы запишем это в летопись мира отдельной главой!

-11
Coulter

и чо это типа круто или чо? кто шарит вкратце плес расскажите?

0