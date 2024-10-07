В Warframe дарят всем игрокам переработанного Калибана

В честь недавней переработки способностей варфрейма Калибан, студия Digital Extremes решила подарить этого варфрейма всем игрокам. Акция продлится до 16 октября 2024 года, и любой, кто зайдет в Warframe, сможет получить Калибана в папке «Входящие».

Обновление значительно улучшило способности Калибана, сделав его сильнее и более соответствующим концепции Владеющих Разумом. В игру был добавлен новый тип урона — Тау, который теперь наносит Калибан.

Одно из главных улучшений касается способности Вихрь Смерти, которая стала более мощным инструментом для нанесения эффектов статуса. Ярость Разума теперь эффективнее управляет толпами врагов, а Смертоносные Исчадия призывают новые виды союзников. Способность Конвергентный Удар также получила улучшения для большего удобства использования.