В Warframe дарят всем игрокам переработанного Калибана

В честь недавней переработки способностей варфрейма Калибан, студия Digital Extremes решила подарить этого варфрейма всем игрокам. Акция продлится до 16 октября 2024 года, и любой, кто зайдет в Warframe, сможет получить Калибана в папке «Входящие».
Обновление значительно улучшило способности Калибана, сделав его сильнее и более соответствующим концепции Владеющих Разумом. В игру был добавлен новый тип урона — Тау, который теперь наносит Калибан.
Одно из главных улучшений касается способности Вихрь Смерти, которая стала более мощным инструментом для нанесения эффектов статуса. Ярость Разума теперь эффективнее управляет толпами врагов, а Смертоносные Исчадия призывают новые виды союзников. Способность Конвергентный Удар также получила улучшения для большего удобства использования.
в 16м году играл последний раз))
зашел, забрал, мож побегаю)
спасибо за бесценную информацию. мы запишем это в летопись мира отдельной главой!
и чо это типа круто или чо? кто шарит вкратце плес расскажите?