Warframe получила функцию кроссплатформенного сохранения

Создатели Warframe объявили о техническом прорыве. После проведения тестирования функции кроссплатформенного сохранения наступил новый этап.
Warframe наконец-то получила полноценную поддержку кроссплатформенного сохранения, и в честь этого события команда Digital Extremes выпустила праздничный ролик. В нем они отметили многочисленные запросы на добавление этой функции от участников сообщества.
Кроссплатформенное сохранение в Warframe позволяет объединить учетные записи, что позволяет игрокам без проблем наслаждаться долгоиграющим хитом на любой доступной платформе, будь то ПК или консоль.
нафиг я подписку ещё держу если SilentMashiko смотрю... отписался