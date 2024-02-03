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Warframe 20.03.2013
Экшен, Мультиплеер, Условно-бесплатная, От третьего лица, Кооператив
8 1 497 оценок

Warframe получила функцию кроссплатформенного сохранения

KAMA33
Новости

Создатели Warframe объявили о техническом прорыве. После проведения тестирования функции кроссплатформенного сохранения наступил новый этап.

Warframe наконец-то получила полноценную поддержку кроссплатформенного сохранения, и в честь этого события команда Digital Extremes выпустила праздничный ролик. В нем они отметили многочисленные запросы на добавление этой функции от участников сообщества.

Кроссплатформенное сохранение в Warframe позволяет объединить учетные записи, что позволяет игрокам без проблем наслаждаться долгоиграющим хитом на любой доступной платформе, будь то ПК или консоль.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
AGS37

нафиг я подписку ещё держу если SilentMashiko смотрю... отписался

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