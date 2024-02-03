Warframe получила функцию кроссплатформенного сохранения

Условно-бесплатный кооперативный шутер, приправленный системой улучшений, настраиваемым арсеналом и процедурно генерируемыми уровнями.

Игроки начинают свой путь в Warframe пробудившимися воинами Тенно. Оказавшись во вселенной, раздираемой войной, они берут на вооружение древние экзоскелеты. Эти «варфреймы» дают Тенно невероятную силу, а игрокам – уникальные защитные и атакующие способности.

Игроки могут сражаться в одиночку или формировать отряды из четырех человек для выполнения кооперативных рейдов с целью нахождения древних артефактов.