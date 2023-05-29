Warframe представила нового персонажа

Во время недавнего стрима разработчиков Warframe был представлен новый варфрейм.
Персонажа зовут Куллерво, и он уникален тем, что для его разблокировки придется погрузиться в (предстоящее) обновление "Семь преступлений Куллерво", выполнить серию квестов, ключевым моментом которых будет борьба с титулованным Куллерво.
Обреченный на вечные страдания, он давно подавил восстание против правления тирана. Оказавшись в ловушке над опасными небесами и дрейфуя в бесконечном подземелье, разорвите цепи, связывающие его, чтобы отомстить алому отступнику Куллерво.
Класс будет специализироваться на ближнем бою, с закрученными вокруг него клинками, наносящими убийственный урон по площади. Премьера нового персонажа состоится в ближайшее время.
Данного персонажа можете увитдеть с 20 минуты.