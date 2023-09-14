Warhammer 40K: Rogue Trader будет доступна в российском Steam

Warhammer 40,000: Rogue Trader будет доступна для покупки в российском Steam. Об этом сообщила комьюнити-менеджер Avienna в Discord-канале Owlcat Games. Заявление было сделано на фоне недоступности большинства игр по сеттингам Warhammer для российских игроков.
Игра выйдет 7 декабря 2023 года на PC, Xbox Series X|S и PlayStation 5. CRPG получит перевод на русский язык.
Внезапно. Я уж думал эти точно запретят, а внезапно порадовали. Значит торренты отменяются.
это еще почему? предыдущую игру они не запрещали, да и первую тоже не хотели это их издатель запретил, тогда он им еще был нужен.
Скорее всего проблема была именно со стороны Правообладателя бренда "Warhammer", но то что Совкоты решили это, круто
я думаю что games workshop таких условий в принципе никому не ставил, например вархамер инквизитор спокойно продается, и верминтайд тоже и Дарктайд. Тут всё решает непосредственно разработчик и, если есть, издатель.
Новый Space Marine 2 выходит от Focus Entertainment, а они тоже никаких санкций не вводили, все их игры продаются так что и он вероятнее всего тоже будет доступен.
Отлично. Ещё одна годная CRPG выйдет. Хотя принципе 2023 самый отличный год для игр, особенно для Warhammer 40000 (Space Marine 2, Rogue Trader и Boltgun). Плюс отдельные хиты как Atomic Hear, Baldur’s Gate 3, Phantom Liberty (для каберпанка 2077) и плюс ещё пару игр.
Надеюсь следующий потом 2024 тоже порадует.
Игра от русских разрабов доступна в русском стим, невероятно
Вообще-то кипрские.И звоночки по поводу их приоритетов уже бьли.Я их не осуждаю,пытаться делать игры в России это всё равно что трахаться с мертвецом:Ни удовольствия,ни хрена.
раньше летней распродажи брать не стоит, думаю
на альфе вполне годно игралась, хорошо прописаны квесты(у них в принципе с ними проблем не было в играх), хороший юмор и п.р
Так недоступны вроде только те, которые под издательством SEGA и ещё игра от ноунеймов Chaos Gate - Daemonhunters. То-есть процентов ~40%