Warhammer 40K: Rogue Trader будет доступна в российском Steam

Warhammer 40,000: Rogue Trader будет доступна для покупки в российском Steam. Об этом сообщила комьюнити-менеджер Avienna в Discord-канале Owlcat Games. Заявление было сделано на фоне недоступности большинства игр по сеттингам Warhammer для российских игроков.

Игра выйдет 7 декабря 2023 года на PC, Xbox Series X|S и PlayStation 5. CRPG получит перевод на русский язык.