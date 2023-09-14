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Warhammer 40,000: Rogue Trader 07.11.2023
7.6 95 оценок

Warhammer 40K: Rogue Trader будет доступна в российском Steam

dear mum
Новости

Warhammer 40,000: Rogue Trader будет доступна для покупки в российском Steam. Об этом сообщила комьюнити-менеджер Avienna в Discord-канале Owlcat Games. Заявление было сделано на фоне недоступности большинства игр по сеттингам Warhammer для российских игроков.

Игра выйдет 7 декабря 2023 года на PC, Xbox Series X|S и PlayStation 5. CRPG получит перевод на русский язык.

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Комментарии: 10
Ваш комментарий
Кей Овальд

Внезапно. Я уж думал эти точно запретят, а внезапно порадовали. Значит торренты отменяются.

3
Voyadjyer
Я уж думал эти точно запретят

это еще почему? предыдущую игру они не запрещали, да и первую тоже не хотели это их издатель запретил, тогда он им еще был нужен.

0
Miracles30

Скорее всего проблема была именно со стороны Правообладателя бренда "Warhammer", но то что Совкоты решили это, круто

0
Voyadjyer Miracles30

я думаю что games workshop таких условий в принципе никому не ставил, например вархамер инквизитор спокойно продается, и верминтайд тоже и Дарктайд. Тут всё решает непосредственно разработчик и, если есть, издатель.

Новый Space Marine 2 выходит от Focus Entertainment, а они тоже никаких санкций не вводили, все их игры продаются так что и он вероятнее всего тоже будет доступен.

0
Space marine286

Отлично. Ещё одна годная CRPG выйдет. Хотя принципе 2023 самый отличный год для игр, особенно для Warhammer 40000 (Space Marine 2, Rogue Trader и Boltgun). Плюс отдельные хиты как Atomic Hear, Baldur’s Gate 3, Phantom Liberty (для каберпанка 2077) и плюс ещё пару игр.
Надеюсь следующий потом 2024 тоже порадует.

1
Dark1994

Игра от русских разрабов доступна в русском стим, невероятно

0
Мелинар

Вообще-то кипрские.И звоночки по поводу их приоритетов уже бьли.Я их не осуждаю,пытаться делать игры в России это всё равно что трахаться с мертвецом:Ни удовольствия,ни хрена.

0
Xndr DeKoz

раньше летней распродажи брать не стоит, думаю

0
DangerousDomenic

на альфе вполне годно игралась, хорошо прописаны квесты(у них в принципе с ними проблем не было в играх), хороший юмор и п.р

0
Artery Kaulitz
Заявление было сделано на фоне недоступности большинства игр по сеттингам Warhammer для российских игроков.

Так недоступны вроде только те, которые под издательством SEGA и ещё игра от ноунеймов Chaos Gate - Daemonhunters. То-есть процентов ~40%

0