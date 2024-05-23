Warhammer 40,000: Space Marine 2 получит полную русскую локализацию

Русская локализация Warhammer 40,000: Space Marine 2 от Saber Interactive была подтверждена чуть ли не с самого анонса игры. Но до сих пор речь шла лишь о текстовом переводе и лишь в феврале появились первые намеки на то, что горячо ожидаемый экшен может получить полную русскую локализацию — не только текстовый перевод, но и озвучку.

Сегодня, с появлением возможности сделать предзаказ игры в Steam, эта информация стала официальной.

Warhammer 40,000: Space Marine 2 была анонсирована в декабре 2021 года. Она продолжит сюжет оригинального шутера, где вновь главным героем будет капитан Титус из первой части.

Warhammer 40,000: Space Marine 2 выходит 9 сентября 2024 года на PC, PS5 и Xbox Series X/S.