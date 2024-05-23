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Warhammer 40,000: Space Marine 2 09.09.2024
Экшен, Шутер, От третьего лица, Научная фантастика
8.4 258 оценок

Warhammer 40,000: Space Marine 2 получит полную русскую локализацию

butcher69
Новости

Русская локализация Warhammer 40,000: Space Marine 2 от Saber Interactive была подтверждена чуть ли не с самого анонса игры. Но до сих пор речь шла лишь о текстовом переводе и лишь в феврале появились первые намеки на то, что горячо ожидаемый экшен может получить полную русскую локализацию — не только текстовый перевод, но и озвучку.

Сегодня, с появлением возможности сделать предзаказ игры в Steam, эта информация стала официальной.

Warhammer 40,000: Space Marine 2 была анонсирована в декабре 2021 года. Она продолжит сюжет оригинального шутера, где вновь главным героем будет капитан Титус из первой части.

Warhammer 40,000: Space Marine 2 выходит 9 сентября 2024 года на PC, PS5 и Xbox Series X/S.

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21
Комментарии: 21
Ваш комментарий
Кей Овальд

Ого, вот это круто и внезапно. Смешно будет, если потом заблочат для России.

14
Владимир Сумрак

та нееее! хотели бы заблочили! давно а так красавчики! вот это мы купим)

5
VsynC Владимир Сумрак

Да ладно?? Впервые что ли ? там за 1 неделю а то за пару дней до релиза половину игр блочат для рф ))

2
Владимир Сумрак VsynC

не не спорю! хотя тоже самое говорили про дарктайд! но все нормально даже скины покупаю)

1
AndruhaGruz

Респект!

9
Sir_Rumata

Костяк разработки в питере сидит, не удивительно

3
Владимир Сумрак

да ладно! скажите где) я им схожу на асфальте уважуха напишу))

1
FatalleZ

На уважение отвечаем уважением. Такое я куплю. Не понимаю правда почему первая Space Marine в РУ регионе не доступна при этом, или у нее издатель другой?

3
retorter

У первой SEGA, у второй Focus Entertainment.

2
HEMI-426

Норм, жду Владимира Антоника в главной роли

1
Talendor3

за полную русскую локализацию респект разрабам

1
-zotik-

если это правда, то есть шанс что предзаказ сделаю

1
6363

Красавцы, что еще сказать.

0
muxamor2011

Вот это да! Вот это неожиданно!

0
Dmitriy Rusty

Русский язык это хорошо)

0
saa0891

Шикарно.

Полная локализация это все хорошо, особенно в таких экшеновых играх где хочется сосредоточиться на геймлпее и не отвлекаться на чтение сабов.

0
Пользователь ВКонтакте

Ну будет ру локализация но игра не будет доступна в ру регионе и толк от локализации ? // Архатос Дэксадус

-12
Pahant0Ss

для таких как ты даже ссылку в новости прикрепили из русского стим - 3200 руб за базовое издание.

толк от локализации?

Продается в РФ - ноете. Будет полная русская локализация - все равно ноете. Сходи траву потрогай что ли...

5
AndralStormborn

Сказали же что будет везде доступна

1
Skull Eduction

Там кстати разработчики из России и стран СНГ есть,так что никто не удивлен.

2
Пользователь ВКонтакте

она доступна в стиме,проснись // Влад Бондаренко

0