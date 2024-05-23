Warhammer 40,000: Space Marine 2 получит полную русскую локализацию

Русская локализация Warhammer 40,000: Space Marine 2 от Saber Interactive была подтверждена чуть ли не с самого анонса игры. Но до сих пор речь шла лишь о текстовом переводе и лишь в феврале появились первые намеки на то, что горячо ожидаемый экшен может получить полную русскую локализацию — не только текстовый перевод, но и озвучку.
Сегодня, с появлением возможности сделать предзаказ игры в Steam, эта информация стала официальной.
Warhammer 40,000: Space Marine 2 была анонсирована в декабре 2021 года. Она продолжит сюжет оригинального шутера, где вновь главным героем будет капитан Титус из первой части.
Warhammer 40,000: Space Marine 2 выходит 9 сентября 2024 года на PC, PS5 и Xbox Series X/S.
Ого, вот это круто и внезапно. Смешно будет, если потом заблочат для России.
та нееее! хотели бы заблочили! давно а так красавчики! вот это мы купим)
Да ладно?? Впервые что ли ? там за 1 неделю а то за пару дней до релиза половину игр блочат для рф ))
не не спорю! хотя тоже самое говорили про дарктайд! но все нормально даже скины покупаю)
Респект!
Костяк разработки в питере сидит, не удивительно
да ладно! скажите где) я им схожу на асфальте уважуха напишу))
На уважение отвечаем уважением. Такое я куплю. Не понимаю правда почему первая Space Marine в РУ регионе не доступна при этом, или у нее издатель другой?
У первой SEGA, у второй Focus Entertainment.
Норм, жду Владимира Антоника в главной роли
за полную русскую локализацию респект разрабам
если это правда, то есть шанс что предзаказ сделаю
Красавцы, что еще сказать.
Вот это да! Вот это неожиданно!
Русский язык это хорошо)
Шикарно.
Полная локализация это все хорошо, особенно в таких экшеновых играх где хочется сосредоточиться на геймлпее и не отвлекаться на чтение сабов.
Ну будет ру локализация но игра не будет доступна в ру регионе и толк от локализации ? // Архатос Дэксадус
для таких как ты даже ссылку в новости прикрепили из русского стим - 3200 руб за базовое издание.
Продается в РФ - ноете. Будет полная русская локализация - все равно ноете. Сходи траву потрогай что ли...
Сказали же что будет везде доступна
Там кстати разработчики из России и стран СНГ есть,так что никто не удивлен.
она доступна в стиме,проснись // Влад Бондаренко