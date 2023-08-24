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Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin 17.11.2023
6.1 18 оценок

10 минут нового геймплея Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin

Solstice
Новости

Новая часть представляет из себя стратегию в реальном времени, в которой игроки отправится во Владения Смертных. В ходе сюжетной компании мы будем управлять четырьмя фракциями. Также можно будет испытать свои силы против других военачальников в сетевой игре.

В плане геймплея нам предстоит собирать армию и защищать стратегически важные магические источники на постоянно меняющемся поле боя. Чтобы одержать победу, придется искать различные ресурсы, укреплять оборону, а также улучшать свои войска и выбирать для них специализацию с помощью динамических деревьев боевых технологий.

Релиз состоится 17 ноября на PS5, Xbox Series S|X и PC.

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