Новая часть представляет из себя стратегию в реальном времени, в которой игроки отправится во Владения Смертных. В ходе сюжетной компании мы будем управлять четырьмя фракциями. Также можно будет испытать свои силы против других военачальников в сетевой игре.
В плане геймплея нам предстоит собирать армию и защищать стратегически важные магические источники на постоянно меняющемся поле боя. Чтобы одержать победу, придется искать различные ресурсы, укреплять оборону, а также улучшать свои войска и выбирать для них специализацию с помощью динамических деревьев боевых технологий.
Релиз состоится 17 ноября на PS5, Xbox Series S|X и PC.
10 минут нового геймплея Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin
Новая часть представляет из себя стратегию в реальном времени, в которой игроки отправится во Владения Смертных. В ходе сюжетной компании мы будем управлять четырьмя фракциями. Также можно будет испытать свои силы против других военачальников в сетевой игре.