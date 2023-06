Новый ролик Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin представляет Грозорождённых Вечных ©

Сегодня компания Frontier Developments представила новый трейлер грядущей RTS-игры Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin. Трейлер посвящен Грозорождённым Вечным, фракции с причудливым названием, которая предоставит главным героям историю игры и, возможно, является самой знаковой в Warhammer Age of Sigmar.

Как ни странно, недоброжелатели Age of Sigmar и игроки с чувством юмора в целом называют их Фэнтезийными космодесантниками, и, вероятно, просмотр трейлера позволит вам легко определить причину.

Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin выходит на PS5, Xbox Series X|S и ПК, дата выхода пока неизвестна, хотя открытое бета-тестирование состоится с 7 по 10 июля.