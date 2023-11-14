Релизный трейлер стратегии в реальном времени Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin

Стратегическая игра в реальном времени Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin компании Frontier Developments стала доступна для игроков, купивших Deluxe и Ultimate Edition на ПК через Steam и Epic Games Store, PlayStation 5 и Xbox Series X|S, до полного запуска 17 ноября.

Realms of Ruin, разрабатываемая одновременно для ПК и консолей, - это первая RTS-игра в обширной вселенной Age of Sigmar от Games Workshop, включающая четыре уникальные фракции, кинематографическую одиночную кампанию, многопользовательские режимы 1v1 и 2v2, режим Conquest для многократной одиночной игры, широкие возможности настройки юнитов, возможность создавать удивительные диорамы и мощный редактор карт.

В однопользовательской кампании игроки смогут насладиться богатым, основанным на характере персонажей сюжетом отчаянного конфликта, написанным известным автором Black Library Гэвом Торпом.

Повествование ведется от лица нескольких фракций, а начинается кампания с того, что отряд Вечных Штормового Каста отправляется на поиски могущественного артефакта, который может помочь спасти их поселение-крепость Харканибус. Но все не так, как кажется: артефакт таит в себе темную и злую историю, а наступающие Орруки также стремятся заполучить эту силу. Повествование глубоко вплетено в каждую миссию кампании, а кульминацией однопользовательского повествования станет эпическая битва за спасение Харканибуса.