Стартовало открытое бета-тестирование Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК ©

Открытая бета-версия стратегии в реальном времени Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin стала доступна на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК в Steam. Игроки могут загрузить бета-версию на своих платформах и начать кроссплатформенную многопользовательскую игру 1 на 1 с двумя полноценными фракциями: Stormcast Eternals и Orruk Kruleboyz. Для игры в открытое бета-тестирование на консоли* не требуется никаких дополнительных подписок на платформу. Для участия необходима учетная запись Frontier.

Игроки возьмут на себя командование в жестоких и зрелищных фэнтезийных битвах. Они будут участвовать в жестоком перетягивании каната за контроль над картой, призывая новые войска на поле боя, собирая ресурсы, захватывая победные очки и устраивая засады на своих противников на нескольких фронтах. Помимо онлайн-матчей 1 на 1, в открытом бета-тестировании также предлагается возможность играть против бота с искусственным интеллектом.

Игроки на консолях и ПК могут впервые попробовать схему управления DirectStep, которая позволяет быстро отдавать приказы о передвижении, мгновенно переключаться между отрядами и гибко управлять полем боя с помощью контроллера. Традиционные элементы управления RTS с мышью и клавиатурой также будут доступны на ПК и консолях. Чтобы узнать больше об основах игры и о том, как играть в Realms of Ruin, игроки могут перейти на страницу открытого бета-тестирования на официальном сайте.

Открытая бета-версия дает игрокам раннюю возможность оценить графику и анимацию мирового класса от Frontier Developments вблизи, поскольку каждый юнит на поле боя черпает вдохновение из своих настольных аналогов. От жестоких Annihilators и крылатых Обвинителей из Stormcast Eternals до неуклюжего Marshcrawla Sloggoth из Orruk Kruleboyz и толп Hobgrot Slittaz, аутентичность лежит в основе подхода Frontier к адаптации этой вселенной для жанра RTS.

Открытое бета-тестирование предназначено для тестирования игровых серверов и помощи разработчикам в балансировке фракций. Оно завершится 10 июля. Вторая открытая бета-версия запланирована на конец этого лета, подробности будут раскрыты в ближайшее время.

Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin скоро появится на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК в Steam и Epic Games Store.