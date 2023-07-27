Стратегия Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin получит несколько изменений после открытого бета-теста

Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin, RTS, разрабатываемая студией Frontier Developments, обещает стать настоящим праздником для поклонников этой мрачной вселенной. В минувшие выходные была организована открытая бета-версия игры. Только что на официальном сайте игры была опубликована статья, в которой авторы сообщили о планируемых изменениях в игровом процессе, основанных на пожеланиях игроков по итогам тестирования.
- Во-первых, две разные клавиши активируют способности юнитов и отдают им приказ на отступление. В бета-версии оба этих действия были назначены на одну и ту же кнопку, что очень раздражало.
- Нас ждут и другие улучшения в управлении. Перемещение камеры будет стандартно управляться клавишами WASD, хотя, конечно, их можно будет изменить в меню. Войска также будут быстрее реагировать на приказы. Также будет улучшена работа с планшетом.
- Будет улучшен интерфейс. Игроки смогут изменять размер иконок и окон (что особенно полезно на больших мониторах), а щелчок за пределами окна приведет к его закрытию. Также мы получим доступ к дополнительным подсказкам и информации о юнитах. Кроме того, щелчок на определенном месте на мини-карте приведет к перемещению камеры туда.
- Также можно ожидать ряд улучшений баланса игрового процесса.
- Игроки жаловались на плохой баланс уровней сложности, но авторы уверяют, что будущие версии игры будут гораздо лучше в этом плане, особенно в части управления вражескими войсками со стороны ИИ.
Первая открытая бета-версия оказалась более плодотворной, чем ожидалось. Поэтому планы по организации второго тестирования в августе были отменены, так как авторам требуется больше времени для внесения всех необходимых изменений. Поэтому следующая бета-версия будет проведена позднее.
Напомним, что Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin выходит для ПК и консолей Xbox Series S, Xbox Series X и PlayStation 5. В игре будет реализована возможность кросс-игры, что позволит владельцам разных аппаратных платформ играть вместе. Премьера запланирована на следующий год.