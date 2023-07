Журналисты сравнили Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin с Dawn of War 3

Сайт IGN опубликовал превью Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin. Журналист издания сравнил геймплей RTS от Frontier Developments с Warhammer 40,000: Dawn of War 3. По его словам, битвы между отрядами длятся долго. При этом каждое формирование имеет одну уникальную активную способность. С 7 по 10 июля на PC, Xbox Series X|S и PlayStation пройдет открытое бета-тестирование, в котором авторы проверят баланс и стабильность серверов. В нем будут доступны фракции зеленокожих орруков и грозорожденных вечных, а также сетевой режим 1х1. События стратегии происходят в фэнтезийном мире Age of Sigmar, который пришел на смену погибшему Old World. В нем противоборствующие стороны как и прежде — это Хаос, люди, эльфы, вампиры и другие фракции из «Старого мира», получившие новое название.