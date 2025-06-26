В Warriors: Abyss появятся персонажи из Ninja Gaiden

Представители Koei Tecmo и Omega Force объявили, что в новом обновлении для Warriors: Abyss будут добавлены персонажи из Ninja Gaiden и Dead or Alive.

Это означает, что Рю Хаябуса, Аянэ, Рэйчел и Момиджи появятся в Warriors: Abyss уже 4 июля, когда выйдет соответствующее обновление. Все четыре персонажа также получат косметические DLC. Игроки смогут приобрести комплект фирменных костюмов Мастера Ниндзя и комплект костюмов Наследия Мастера Ниндзя.

Warriors: Abyss доступна для PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch и PC (Steam).