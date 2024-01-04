Для ролевой игры Wartales вышло свежее обновление

Shiro Games только что выпустила обновление 1.0.32047 для ролевой игры Wartales, которое направлено на исправление ошибок как в базовой игре, так и в недавно вышедшем дополнении Pirates of Belerion. Полные примечания доступны ниже:
Pirates of Belerion
- Исправлены умения "Двойной удар", "Быстрые атаки" и "Адаптация"
- Умения "Атака!" и баллиста не могут быть использованы во время боя
- Нельзя стрелять из баллисты и использовать базовое действие в один и тот же ход
- Улучшения ИИ в сражениях на лодках
- Баллиста поворачивается, когда ИИ использует ее
- Поворот баллисты исправлен в коопе
- Последний бой настройки доступен для команды, превышающей 35 юнитов, при использовании союзных ренфорсов
- Исправлена проблема конца хода для последнего боя настройки
- Исправлена проблема с разблокировкой бонусов навигации из инвентаря
- Морскую рыбу теперь можно сушить
- Исправлена морская рыбалка в кооперативе
- Исправлены некоторые иконки предметов
- "Ихрианское средство" теперь можно использовать из инвентаря
- Достижение "Гонка на волнах" открывается при достижении 10 узлов
- Сундук корабля-призрака можно открыть снова, даже если он был ранее разграблен, что позволяет получить рецепт фигурки.
Базовая игра
- Умирание во время многоударной атаки (например, от пассивки "Riposte") останавливает атаку
- Исправлена проблема при использовании навыка "Второе оружие" с пустым слотом
- исправлена проблема с невосстановлением оружия при восстановлении после обезоруживания
- Исправлен бонус "Умри!" на арене
- Титулы Rouste разблокируются только в тяжелом режиме
- Исправлен титул "Традиционные атлеты"
- Награда за активность русте в жестком режиме
- Исправлена проблема с навыками русте при наличии заказанных навыков
- Обновлены иконки персонажей до и после действий в русте для работы со шлемами
- Исправлена проблема с инквизицией при выдаче денег
- Повторное возвращение предмета удаляет нужный предмет из городского сундука