Для ролевой игры Wartales вышло свежее обновление

Столетие назад могущественная Эдоранская империя пала под ударами страшной чумы, истощившей её людские и материальные ресурсы. На обломках некогда великой державы воцарились хаос и анархия. Край захлестнула волна насилия и беззакония. В бывших имперских владениях теперь правят отпетые головорезы, бандиты и грабители, для которых понятия чести и справедливости давно потеряли всякий смысл.

В этом жестоком мире вам предстоит возглавить отряд аморальных наёмников, не брезгующих любой работой ради наживы. Ваши люди не герои и не спасители человечества. Их цель — выжить и пробиться наверх во враждебном им мире, полном опасностей и соблазнов.

Соберите команду профессионалов, каждый из которых обладает уникальным набором навыков, особенностей и предпочтений. Отправляйтесь с ними в путешествие по обширному открытому миру в поисках богатства и славы. Посетите множество населённых пунктов, от маленьких деревушек до огромных городов, а также заброшенные руины некогда великой империи. Исследуйте пещеры, подземелья и лагеря в надежде разгадать тайны прошлого и раздобыть драгоценные артефакты.

В этом мире для вашего отряда найдётся немало работы. Вы можете наняться на охрану караванов, очистить округу от бандитов или разыскать похищенных людей. А можете пойти дальше и взяться за поимку или устранение самых известных и жестоких преступников края. Какие бы задачи вы ни выбирали, помните: в этом мире не бывает «невыгодных» контрактов.

Чтобы достичь успеха, вам придётся постоянно развивать бойцов отряда. Тренируйте их навыки и приобретайте лучшее снаряжение. Всё это поможет вашим людям выжить в суровых условиях наёмнической жизни и одержать верх над врагами. Кроме того, обустраивайте свой лагерь, возводя укрепления, мастерские и другие постройки. Пусть ваш отряд станет по-настоящему грозной силой в этом жестоком мире.