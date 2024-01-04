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об игре
Wartales 01.12.2021
Ролевая, Пошаговая, Открытый мир, Средневековье
8.6 783 оценки

Для ролевой игры Wartales вышло свежее обновление

Procy_on
Новости

Shiro Games только что выпустила обновление 1.0.32047 для ролевой игры Wartales, которое направлено на исправление ошибок как в базовой игре, так и в недавно вышедшем дополнении Pirates of Belerion. Полные примечания доступны ниже:

Pirates of Belerion

  • Исправлены умения "Двойной удар", "Быстрые атаки" и "Адаптация"
  • Умения "Атака!" и баллиста не могут быть использованы во время боя
  • Нельзя стрелять из баллисты и использовать базовое действие в один и тот же ход
  • Улучшения ИИ в сражениях на лодках
  • Баллиста поворачивается, когда ИИ использует ее
  • Поворот баллисты исправлен в коопе
  • Последний бой настройки доступен для команды, превышающей 35 юнитов, при использовании союзных ренфорсов
  • Исправлена проблема конца хода для последнего боя настройки
  • Исправлена проблема с разблокировкой бонусов навигации из инвентаря
  • Морскую рыбу теперь можно сушить
  • Исправлена морская рыбалка в кооперативе
  • Исправлены некоторые иконки предметов
  • "Ихрианское средство" теперь можно использовать из инвентаря
  • Достижение "Гонка на волнах" открывается при достижении 10 узлов
  • Сундук корабля-призрака можно открыть снова, даже если он был ранее разграблен, что позволяет получить рецепт фигурки.

Базовая игра

  • Умирание во время многоударной атаки (например, от пассивки "Riposte") останавливает атаку
  • Исправлена проблема при использовании навыка "Второе оружие" с пустым слотом
  • исправлена проблема с невосстановлением оружия при восстановлении после обезоруживания
  • Исправлен бонус "Умри!" на арене
  • Титулы Rouste разблокируются только в тяжелом режиме
  • Исправлен титул "Традиционные атлеты"
  • Награда за активность русте в жестком режиме
  • Исправлена проблема с навыками русте при наличии заказанных навыков
  • Обновлены иконки персонажей до и после действий в русте для работы со шлемами
  • Исправлена проблема с инквизицией при выдаче денег
  • Повторное возвращение предмета удаляет нужный предмет из городского сундука
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