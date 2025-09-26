Для Wartales вышло DLC The Fief

Студия Shiro Games объявила о выходе еще одного дополнения для ролевой тактики Wartales. Аддон под названием Contract: The Fief ("Контракт: Феод"), в котором вы получите свой замок и кучу проблем в придачу.
В дополнении игроков ждут:
- Вступительный квест, в котором героям предстоит отбить земли у разбойников из банды Алврика;
- 5 районов и 14 уникальных зданий;
- 12 типов правления и 27 мандатов;
- 28 видов обслуживающих NPC и объектов, включая парикмахера, мастера гильдий, торговцев, оружейника, бронника, писаря братства, исследователя, тренера и таверну наёмников. В последней можно отдыхать, петь, рекрутировать новых бойцов и хранить свои пожитки;
- Конюшни, где можно держать своих животных;
- Тюрьма, где можно содержать пленников или перевоспитывать их, чтобы затем принять в свой гарнизон;
- Форпост караванщиков, позволяющий управлять торговлей и быстро перемещаться по карте;
- Кладбище, где можно с честью похоронить павших соратников.
Заодно разработчики повесили скидку в 60% на оригинальную игру.