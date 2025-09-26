ЧАТ ИГРЫ
Wartales 01.12.2021
Адвенчура, Ролевая, Инди, Пошаговая, Открытый мир, Средневековье
8.8 1 424 оценки

Для Wartales вышло DLC The Fief

Nodas Nodas

Студия Shiro Games объявила о выходе еще одного дополнения для ролевой тактики Wartales. Аддон под названием Contract: The Fief ("Контракт: Феод"), в котором вы получите свой замок и кучу проблем в придачу.

В дополнении игроков ждут:

  • Вступительный квест, в котором героям предстоит отбить земли у разбойников из банды Алврика;
  • 5 районов и 14 уникальных зданий;
  • 12 типов правления и 27 мандатов;
  • 28 видов обслуживающих NPC и объектов, включая парикмахера, мастера гильдий, торговцев, оружейника, бронника, писаря братства, исследователя, тренера и таверну наёмников. В последней можно отдыхать, петь, рекрутировать новых бойцов и хранить свои пожитки;
  • Конюшни, где можно держать своих животных;
  • Тюрьма, где можно содержать пленников или перевоспитывать их, чтобы затем принять в свой гарнизон;
  • Форпост караванщиков, позволяющий управлять торговлей и быстро перемещаться по карте;
  • Кладбище, где можно с честью похоронить павших соратников.

Заодно разработчики повесили скидку в 60% на оригинальную игру.

