Мишель Ансель рассказал о причинах отмены WiLD

Мишель Ансель, бывший разработчик, в настоящее время работает над проектами, связанными с окружающей средой, и не имеет много времени на видеоигры. Тем не менее, он нашел время дать интервью изданию Superpouvoir, в котором рассказал о двух своих проблемных проектах - Beyond Good & Evil 2 и WiLD.

Мишель Ансель и его студия Wild Sheep работали над игрой про выживание с открытым миром WiLD для PlayStation. Теперь мы наконец узнали, что именно произошло и почему игра была отменена. По словам Анселя, еще в 2018 году была готова неплохая играбельная версия, но впоследствии они решили подготовить обновление для PlayStation 5, что должно было затормозить разработку.

За это время в Sony сменилось руководство, и разработка игры была приостановлена. Но вскоре с ними связалась компания Ubisoft, заявившая, что они заинтересованы в игре, и начались активные переговоры. Спустя некоторое время с ними связались представители Sony, которые заявили, что по-прежнему заинтересованы в игре и готовы удвоить бюджет, но переговоры с Ubisoft были уже на продвинутой стадии.

В действительности она попала в руки руководства Ubisoft в Париже, которое и само находилось в замешательстве и требовало изменений, фактически не играя в игру. «Меня больше не было там, чтобы защитить игру. Она была буквально раздавлена людьми из этого отдела. Через два года игру отменили, сказав, что она больше не соответствует первоначальной концепции», - рассказал Ансель.