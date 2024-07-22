Авторы Winter Survival показали 15 минут геймплея из предстоящего обновления

Компания DRAGO entertainment показала новый геймплейный ролик из Winter Survival - ACT II. Авторы представили свежий взгляд на грядущее обновление, включающее выход ACT II и введение нового режима игры - Cold Wave. Обновление станет доступным 24 июля 2024 года.

В ACT II игроки продолжат исследовать суровый зимний ландшафт, сражаясь со стихией и разгадывая тайну пропавших друзей Дэнни. Обновление принесет новые побочные задания, переработанный бой и множество улучшений, основанных на отзывах сообщества.

Новый режим игры - Cold Wave (или "Холодная волна") - предложит игрокам выживать в неумолимых погодных условиях, используя свою смекалку и навыки. Этот режим бросит вызов даже самым опытным выживальщикам. Готовы ли вы рискнуть жизнью ради набора очков? Узнайте ответ 24 июля 2024 года, когда обновление станет доступно для всех обладателей игры.