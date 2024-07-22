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Winter Survival 06.03.2024
Симулятор, Выживание, От первого лица, Открытый мир
7.3 46 оценок

Авторы Winter Survival показали 15 минут геймплея из предстоящего обновления

butcher69
Новости

Компания DRAGO entertainment показала новый геймплейный ролик из Winter Survival - ACT II. Авторы представили свежий взгляд на грядущее обновление, включающее выход ACT II и введение нового режима игры - Cold Wave. Обновление станет доступным 24 июля 2024 года.

В ACT II игроки продолжат исследовать суровый зимний ландшафт, сражаясь со стихией и разгадывая тайну пропавших друзей Дэнни. Обновление принесет новые побочные задания, переработанный бой и множество улучшений, основанных на отзывах сообщества.

Новый режим игры - Cold Wave (или "Холодная волна") - предложит игрокам выживать в неумолимых погодных условиях, используя свою смекалку и навыки. Этот режим бросит вызов даже самым опытным выживальщикам. Готовы ли вы рискнуть жизнью ради набора очков? Узнайте ответ 24 июля 2024 года, когда обновление станет доступно для всех обладателей игры.

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