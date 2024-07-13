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Winter Survival 06.03.2024
Симулятор, Выживание, От первого лица, Открытый мир
7.5 44 оценки

Симулятор выживания Winter Survival получит крупное обновление 24 июля

butcher69
Новости

DRAGO entertainment, разработчики Gas Station Simulator и суровой игры на выживание Winter Survival, объявили дату выхода следующего крупного обновления для последней игры.

Второй акт, новая глава истории Дэнни, выйдет 24 июля 2024 года. Вместе с ней появится новый режим игры - "Холодная волна", где игроки смогут испытать себя в условиях экстремальной погоды.

Что нового в ACT II:

  • Продолжение истории Дэнни и его поиски пропавших друзей.
  • Новый режим игры "Холодная волна".
  • Новые побочные задания, раскрывающие истории людей, живших до вас.
  • Переработанная система боя.
  • Исправления ошибок, балансировка и другие изменения, основанные на отзывах игроков.
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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Real Slim Shady

Удачи, жанры Survival это лучшее что придумал игрострой.

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