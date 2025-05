The Witcher 3 Wild Hunt исполнилось 10 лет

Сегодня, 18 мая 2025 года, исполнилось ровно 10 лет с момента выхода The Witcher 3: Wild Hunt. Созданная студией CD Projekt RED, игра покорила множество игроков и критиков по всему миру своим повествованием и наполненным квестами открытым миром.

Изначально выпущенная для PC, PlayStation 4 и Xbox One, The Witcher 3: Wild Hunt очень быстро приобрела статус культурного и коммерческого феномена. Игра завоевала десятки наград, включая «Игру года» на церемонии The Game Awards.

Не менее известными стали и дополнения к игре, Hearts of Stone и Blood and Wine, в которых было много часов высококачественного контента и открыты новые локации, как например, оживленный регион Туссен в Blood and Wine.

Созданная по мотивам книг Анджея Сапковского, ролевая игра способствовала росту популярности франшизы и привела к появлению телевизионного сериала The Witcher от Netflix. К тому же карточная игра Gwent, которая изначально была мини-игрой в The Witcher 3, получила самостоятельную жизнь в качестве независимой игры.

А пока The Witcher 3 празднует юбилей, CD Projekt RED разрабатывает The Witcher 4, новую главу, которая будет посвящена странствиям Цири. И хотя подробностей пока мало, обещается, что проект сохранит качество и глубину повествования, которые сделали франшизу такой популярной.

The Witcher 3: Wild Hunt в настоящее время доступна для PC, PS4, PS5, Switch, Xbox One и Xbox Series S|X.