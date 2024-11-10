Актер раскрыл первого персонажа из "Ведьмака 4"

Похоже, что кастинг для The Witcher 4, также известного как Polaris, идет полным ходом. Как заметили в сети, актер указал следующую игру Witcher в своем резюме, показав, что он играет персонажа по имени Бранко.

В резюме указано, что The Witcher 4 выйдет в 2025 году, хотя это, скорее всего, временная дата, учитывая, что мы пока ничего не видели об игре. Тем не менее, по крайней мере с одним актером — а предположительно и больше — прикрепленными к проекту, наряду с режиссером, похоже, что разработка продвинулась дальше, чем мы думали.

Это развитие событий было замечено пользователем Reddit KekanKok.(https://www.reddit.com/r/GamingLeaksAndRumours/comments/1gmw6vb/first_character_found_for_the_witcher_4_polaris/)

Они отметили, что актер Джейк Ламперт добавил «Ведьмак 4: Полярис» в свое резюме, сыграв роль Бранко. Режиссером указана Кейт Саксон, которая ранее работала над «Ведьмаком 2» и «Ведьмаком 3», а также над «Чужим: Изоляция» и «Звездными войнами Джедаи: Павший Орден».

С одним актером, вероятно, будут и другие, и резюме просто не были найдены или обновлены. Однако еще предстоит выяснить, кто будет в основном составе и сколько персонажей вернется.

Мы уже можем сделать некоторые предположения о сиквеле. Для начала, он должен быть частью новой трилогии, поэтому некоторые полагают, что на этот раз мы будем играть за Цири, а не за Геральта. Еще больше подтверждая эту теорию, актер Геральта Дуг Кокл сказал, что он будет «частью игры», но история «на этот раз не о нем». CDPR также описали The Witcher 4 как «отличную точку входа» для новых игроков, что подтверждает идею о том, что мы получим нового главного героя, кем бы он ни был.

В любом случае, похоже, что производство продвигается хорошо, если CDPR находится на той стадии, когда может набирать актеров. Нам придется подождать и посмотреть, означает ли это, что студия готова показать что-то из игры в следующем году.