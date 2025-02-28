Геймдиректор "Ведьмака 4" ответил на слухи об изменении модели Цири

Недавний ролик о создании дебютного кинематографического трейлера «Ведьмак 4» от CD Projekt Red вызвал волну обсуждений, в том числе и появились утверждения о том, что модель Цири была изменена после анонса игры.

Чтобы развеять сомнения, геймдиректор Себастьян Калемба официально подтвердил, что модель Цири не подвергалась изменениям. В своем объяснении он отметил, что показанные в трейлере кадры являются «сырыми» — это не окончательная версия, а предварительная работа с недостаточной лицевой анимацией и освещением. Все кадры, несмотря на использование игрового движка, являются недоделанным вариантом.

Калемба также пояснил, что изменения в внешности персонажей на разных этапах разработки — это обычная практика, так как визуальные элементы могут изменяться в зависимости от медиаформата, будь то трейлеры или игровая версия.

Дата релиза «Ведьмак 4» пока не названа.