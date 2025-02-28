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7.7 938 оценок

Геймдиректор "Ведьмака 4" ответил на слухи об изменении модели Цири

butcher69
Новости

Недавний ролик о создании дебютного кинематографического трейлера «Ведьмак 4» от CD Projekt Red вызвал волну обсуждений, в том числе и появились утверждения о том, что модель Цири была изменена после анонса игры.

Геймеры заметили, что CDPR обновила внешность Цири - теперь она похожа на саму себя в Ведьмаке 3

Чтобы развеять сомнения, геймдиректор Себастьян Калемба официально подтвердил, что модель Цири не подвергалась изменениям. В своем объяснении он отметил, что показанные в трейлере кадры являются «сырыми» — это не окончательная версия, а предварительная работа с недостаточной лицевой анимацией и освещением. Все кадры, несмотря на использование игрового движка, являются недоделанным вариантом.

Калемба также пояснил, что изменения в внешности персонажей на разных этапах разработки — это обычная практика, так как визуальные элементы могут изменяться в зависимости от медиаформата, будь то трейлеры или игровая версия.

Дата релиза «Ведьмак 4» пока не названа.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
CRAZY rock GAME

Я надеюсь ее так и оставят, офигенно выглядят, а кому не нравится могут вообще не играть, малолетки блин

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psychx

щас антиповесточники заминусуют

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SnobbishGhost

Та модель которую показали в недавнем видео это именно игровая омдель и она будет отличаться от модели в трейлере, возьмите любую игру в которой есть CG ролики кинемотарафичные, там всегда модели отличаются от игровых, в том же ведьмаке. Так что игровая модель будет той что показали где камера пролетала по вокруг Цири.

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