Для мрачного фэнтезийного шутера Witchfire вышло крупное контентное обновление

The Astronauts выпустили крупное обновление Ghost Galleon для раннего доступа мрачного фэнтезийного шутера от первого лица Witchfire, в котором переделан дизайн бедствий, а также добавлены новые классы, враги, события, оружие, заклинания и многое другое.

"Мне нравится, когда геймплей совпадает с лором", - сказал в пресс-релизе креативный директор и соучредитель The Astronauts Адриан Хмиеларц. "Колдунья насылает на добытчиков бедствия, когда они проникают все дальше и дальше в ее царство. Угроза бедствия огромна, но и награда тоже. Ведьма, как правило, нападает на игроков, когда они ранены, в самом слабом состоянии, что не всегда хорошо воспринималось игроками, но такой дизайн по-прежнему кажется мне захватывающим. Поэтому мы сохранили его суть, но изменили дизайн, чтобы он был более справедливым. Это функция, которая одновременно учит вас играть, указывая на ошибки, и мотивирует вас делать это лучше. В то же время это элемент, которым отличные игроки могут злоупотреблять: обмануть Ведьму, заставив ее думать, что вы проигрываете, а затем нанести ответный удар и получить вознаграждение".

В сегодняшнем патче Witchfire доступны следующие материалы:

Три новых бедствия (включая галеон-призрак).

Шесть новых классов

Пять новых видов оружия

Четыре новых заклинания (плюс четыре переработанных заклинания)

Новый торговец в магазине

Семь новых магических предметов (фетиши, кольца, реликвии)

10 новых или измененных врагов

Пять новых событий

Шесть новых ловушек

Обновление качества жизни и исправление ошибок

И многое другое...

Полная информация о патче доступна здесь.