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Witchfire 20.09.2023
Экшен, Шутер, От первого лица, Фэнтези
7.8 479 оценок

Для мрачного фэнтезийного шутера Witchfire вышло крупное контентное обновление

butcher69
Новости

The Astronauts выпустили крупное обновление Ghost Galleon для раннего доступа мрачного фэнтезийного шутера от первого лица Witchfire, в котором переделан дизайн бедствий, а также добавлены новые классы, враги, события, оружие, заклинания и многое другое.

"Мне нравится, когда геймплей совпадает с лором", - сказал в пресс-релизе креативный директор и соучредитель The Astronauts Адриан Хмиеларц. "Колдунья насылает на добытчиков бедствия, когда они проникают все дальше и дальше в ее царство. Угроза бедствия огромна, но и награда тоже. Ведьма, как правило, нападает на игроков, когда они ранены, в самом слабом состоянии, что не всегда хорошо воспринималось игроками, но такой дизайн по-прежнему кажется мне захватывающим. Поэтому мы сохранили его суть, но изменили дизайн, чтобы он был более справедливым. Это функция, которая одновременно учит вас играть, указывая на ошибки, и мотивирует вас делать это лучше. В то же время это элемент, которым отличные игроки могут злоупотреблять: обмануть Ведьму, заставив ее думать, что вы проигрываете, а затем нанести ответный удар и получить вознаграждение".

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В сегодняшнем патче Witchfire доступны следующие материалы:

  • Три новых бедствия (включая галеон-призрак).
  • Шесть новых классов
  • Пять новых видов оружия
  • Четыре новых заклинания (плюс четыре переработанных заклинания)
  • Новый торговец в магазине
  • Семь новых магических предметов (фетиши, кольца, реликвии)
  • 10 новых или измененных врагов
  • Пять новых событий
  • Шесть новых ловушек
  • Обновление качества жизни и исправление ошибок
  • И многое другое...

Полная информация о патче доступна здесь.

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