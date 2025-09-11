Разработчики Witchfire представили обновлённый план контента - игра всё ближе к полноценному релизу

Польская студия The Astronauts поделилась новым планом развития шутера Witchfire. Помимо запланированных обновлений для игры, разработчики также отметили уже завершённые этапы разработки — график ниже показывает, что ранний доступ стремительно приближается к завершению.

Следующее обновление, The Reckoning, выйдет в декабре 2025 года и улучшит большинство функций и механик. Обновление также представит улучшение Extraction 2.0, которое усилит напряжённость на высоких уровнях Gnosis, а также добавит два новых убежища.

Следующее обновление называется The Reckoning, поскольку сейчас мы сосредоточены на доработке большинства игровых функций и механик. Мы особенно сосредоточены на оружии ближнего боя (если быть точным, оно заменяет кулаки, а не огнестрельное) и Кошмарах (необязательных экстремальных испытаниях). Однако обновление также будет включать значительные улучшения алхимии, системы здравомыслия, арканов, пророчеств и многого другого. Всё это будет раскрыто в своё время.

Следующее обновление выйдет не раньше 2026 года и представит сюжет и последний регион. Разработчики также добавят другие локализации в патче, который, возможно, будет включать версию на русском языке (в настоящее время доступна только английская версия). Последним шагом для студии станет официальный релиз игры — к сожалению, точная дата пока неизвестна, известно лишь, что он запланирован на 2026 год.