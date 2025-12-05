"Шабаш с друзьями и строительство замков": геймплей трейлер кооперативного экшена Witchspire

Если вы всегда мечтали сбежать от городской суеты, чтобы основать свой ковен и летать на метле в компании верного фамильяра, игровая индустрия, похоже, наконец-то настроилась на вашу волну. Вслед за популярностью мистических сюжетов вроде Hades II на горизонте появился новый проект, который позволит воплотить самые смелые магические фантазии в компании единомышленников.

В рамках презентации PC Gaming Show: Most Wanted студия Envar Games показала свежий геймплей своего дебютного проекта — Witchspire. Это кооперативное приключение в открытом мире, рассчитанное на команду до четырех человек. Игрокам предстоит летать на метлах, сражаться в древних руинах и развивать своих персонажей через разветвленные деревья технологий.

Ключевые особенности игры:

Специализация: Игроки могут выбирать и вступать в различные ковены, что определяет их магическую специализацию.

Игроки могут выбирать и вступать в различные ковены, что определяет их магическую специализацию. Строительство: Ведьмы смогут возводить масштабные замки и базы в безопасном хаб-мире. Разработчики обещают творческую свободу без угрозы вражеских рейдов на дом. Любопытная механика — использование астральной проекции для строительства высоких структур без необходимости возводить строительные леса.

Ведьмы смогут возводить масштабные замки и базы в безопасном хаб-мире. Разработчики обещают творческую свободу без угрозы вражеских рейдов на дом. Любопытная механика — использование астральной проекции для строительства высоких структур без необходимости возводить строительные леса. Питомцы: В игре реализована система коллекционирования существ. Магические фамильяры здесь — это не просто декорация, а полноценные боевые спутники, помогающие в схватках.

У Witchspire пока нет точной даты релиза, но на странице игры в Steam уже открыта запись на участие в предстоящем плейтесте.