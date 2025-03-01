В World of Warcraft добавили гонки и дрифт

Вместе с недавним патчем в World of Warcraft появилась столица гоблинов, где можно поучаствовать в гонках.

Если вы не следили за новостями - для World of Warcraft недавно выпустили ещё одно крупное обновление. В нём игроки могут исследовать обширный подземный мир населённый гоблинами, где игроки будут включены в конфликт между гоблинскими картелями.

Одной из основных функций добавленных в этом обновлении является D.R.I.V.E. — новый наземный транспорт, который можно кастомизировать по скорости, ускорению и управляемости.

Чтобы разблокировать данную возможность, нужно пройти серию квестов, в ходе которой игроков ознакомят с основами скоростной езды по Азероту.