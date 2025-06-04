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World of Warcraft 21.11.2004
Экшен, Ролевая, Мультиплеер, MMO, Фэнтези
8.3 3 271 оценка

В World of Warcraft стартовало событие "Коварные Дуо"

Solstice Solstice

В World of Warcraft началось событие "Коварные Дуо", в котором игрокам предстоит сразиться с группами боссов из подземелий старых дополнений. В честь запуска этого события был опубликован соответсвующий трейлер. Событие будет длиться 6 недель - с 4 июня по 16 июля 2025 г.

Основные моменты события:

  • Посетив особые площадки в Штормграде, Огриммаре или Дорногале, игроки смогут принять участие в событии "Коварные Дуо". Важно отметить, что поучаствовать в событии смогут только персонажи 80 уровня;
  • Раз в неделю игрокам будет доступно особое задание, за выполнение которого выдадут различные косметические награды (петы, маунты и прочее);
  • По словам разработчиков, задания события смогут выполнять как казуальные, так и хардкорные игроки;
  • На первой неделе вам предстоит сразиться с четырьмя боссами, а затем каждую неделю будут появляться дополнительные. В общей сложности будет десять боссов;
  • Соревнуйтесь с другими игроками в рейтинговой таблице.

Также разработчики опубликовали небольшой дневник, посвященный новому режиму.

Напоминаем вам, что на сайте вы можете выиграть игровое время (60 дней), Жетон WoW или дополнение The War Within.

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